Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме. По его словам, в ближайшее время вакцинироваться не нужно. Врач отметил, что это подтверждают многочисленные исследования.

Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться

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