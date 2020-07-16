Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

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