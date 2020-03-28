Коронавирус
ИнтерфаксВ России утвержден перечень товаров первой необходимости
Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Кабмин России утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом
Комсомольская правда10:12
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Биолог оценила российский препарат от коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.
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«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — написал Даудов в Instagram.
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Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
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"Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря", - сказано в сообщении.