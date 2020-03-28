Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Общество Биолог оценила российский препарат от коронавируса Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.

Общество Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.

Общество Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Шоу-бизнес Гузеева матом обругала россиян за прогулки Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса.

Энергетика На рынке США возникли отрицательные цены на нефть Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.

Путешествия Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.

Происшествия Власти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожар Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.