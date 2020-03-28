Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России утвержден перечень товаров первой необходимости

Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Читать в источнике
Комментировать413

Подробнее о событии

Во Владимирской области утвердили специальный перечень товаров первой необходимости

ГТРК Владимир09:43

В список товаров первой необходимости попали похоронные принадлежности

РБК09:52

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Интерфакс09:48

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

РИА Новости09:43

Правительство поручило закрыть госграницу и утвердило список товаров первой необходимости

ТАСС12:05

Кабмин России утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

Комсомольская правда10:12

Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Ими можно торговать в президентские каникулы

Фонтанка.Ру10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Общество

Биолог оценила российский препарат от коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.
Взгляд.ру 14:17
Общество

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:23
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия 17:44
Общество

Шевченко сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал эпидемию коронавируса в Европе.Я пережил похожий момент, когда мне было 9 лет.
Soccer.ru 08:59
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Шоу-бизнес

Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе

РИА Новости 10:26
Общество

В Калининградской области открыто около 18,5 тысяч вакансий

В ведомтсве, по словам губернатора, людям смогут помочь с поиском работы, так как сейчас открыто порядка 18,5 тысяч вакансий.
Каскад 13:19
Общество

В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну

Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
Актуальные Новости 15:33
Здоровье

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Игры

Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake

Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
CyberSport.ru 04:44
Общество

Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Известия 11:12
Общество

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:47
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Футбол

«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом

Клуб не станет продлевать контракт с 28-летним футболистом. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.
Матч ТВ 01:58
Шоу-бизнес

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 16:47
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru 12:06
Общество

Власти Чечни ввели ограничения на передвижение по республике

«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — написал Даудов в Instagram.
RT на русском 12:15
Гаджеты

Трассировка лучей станет доступнее даже для дешевых видеокарт

Nvidia выпустила новый инструментарий трассировки лучей для разработчиков.
Ридус 24 марта в 18:41
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс 12:55
Фигурное катание

Тарасова ответила финской фигуристке на критику Тутберидзе

РИА Новости вчера в 10:17
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу

У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Pravda.Ru вчера в 14:22
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Космос

Ученые из ESA и NASA зафиксировали странный взрыв на Солнце

Дни24 04:24
Происшествия

Власти Ростовской области рассказали, как начался крупный пожар

Крупный пожар возле "Ростов Арены" начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба губернатора Ростовской области.
Газета.Ru 16:45
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Армия и оружие

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

"Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря", - сказано в сообщении.
Газета.Ru 17:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное