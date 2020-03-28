Коронавирус
РИА НовостиВласти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
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Кабмин России утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом
Комсомольская правда10:12
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Общество
В ВОЗ напомнили об опасности коронавируса для людей всех возрастов
Вуйнович отметила, что во Франции, к примеру, из-за коронавируса в реанимации находятся 12 молодых людей в возрасте до 20 лет.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире увеличилось за сутки на 60 тысяч
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 570 тысяч, следует из графика на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Армия и оружие
Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями
Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.
Политика
ЛНР приравняла линию разграничения к госгранице
"Постановляю определить, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем Луганской народной республики, и территорией Луганской народной республики, временно находящейся под контролем государства Украина, приравнивается к статусу государственной границы", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте главы республики в субботу.
Здоровье
В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Общество
США одобрили быстрый тест на коронавирус
Abbott Laboratories получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на молекулярный тест на штамм коронавируса COVID-19, который, по словам компании, может дать «положительные результаты за 5 минут и отрицательные результаты за 13 минут».
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Энергетика
Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом
Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
Шоу-бизнес
Кудрявцева оскорбила россиян на карантине
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Наука
Модель транспортника «Слон» прошла первые продувочные испытания
В ходе тестов специалисты института определили зависимость аэродинамических характеристик будущего самолета от угла атаки и числа М. Как сообщило издание «Полит Россия», специалисты российского Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского провели первые продувочные испытания перспективного транспортного самолета серии «Слон».
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Футбол
Степанович: "Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!"
Бывший главный тренер «Атлетика», «Айнтрахта» и «Байера» Драгослав Степанович подверг критике поступок «Реала» Луки Йовича.
Наука
Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора
Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Армия и оружие
NYT: Пентагон готовит план уничтожения проиранских группировок в Ираке
Пентагон планирует эскалацию американских боевых действий в Ираке, сообщает The New York Times (NYT).
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.