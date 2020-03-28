Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Политика Глава правительства России ограничил движение через границу страны Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Армия и оружие Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.

Политика ЛНР приравняла линию разграничения к госгранице "Постановляю определить, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем Луганской народной республики, и территорией Луганской народной республики, временно находящейся под контролем государства Украина, приравнивается к статусу государственной границы", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте главы республики в субботу.

Общество Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.

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Наука Модель транспортника «Слон» прошла первые продувочные испытания В ходе тестов специалисты института определили зависимость аэродинамических характеристик будущего самолета от угла атаки и числа М. Как сообщило издание «Полит Россия», специалисты российского Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского провели первые продувочные испытания перспективного транспортного самолета серии «Слон».

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