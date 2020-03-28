Коронавирус

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Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
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В России утвержден перечень товаров первой необходимости

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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
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Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
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В ходе тестов специалисты института определили зависимость аэродинамических характеристик будущего самолета от угла атаки и числа М. Как сообщило издание «Полит Россия», специалисты российского Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского провели первые продувочные испытания перспективного транспортного самолета серии «Слон».
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Бывший главный тренер «Атлетика», «Айнтрахта» и «Байера» Драгослав Степанович подверг критике поступок «Реала» Луки Йовича.
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