Коронавирус

Вести.RuВести.RuПеречень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов. Распоряжение связано с указом президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 по 3 апреля 2020 года.
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Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости

Ёлдашвчера в 13:23

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

РИА Новостивчера в 09:43

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Интерфаксвчера в 09:48

Кабмин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за COVID-19

Известиявчера в 09:47

Правительство поручило закрыть госграницу и утвердило список товаров первой необходимости

ТАССвчера в 12:05

Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Ими можно торговать в президентские каникулы

Фонтанка.Рувчера в 10:03

В Калининграде закроют магазины с товарами не первой необходимости

Русский Запад27 марта в 20:08
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Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
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Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина

Власти Сингапура отобрали гражданство у местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина в связи с эпидемией нового коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:17
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Ещё пять положительных тестов на коронавирус выявили в Бурятии

Опасную инфекцию заподозрили ещё у пяти жителей Бурятии, после чего сделали им тест на коронавирус, сообщает 29 марта пресс-служба правительства Республики Бурятия.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:53
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
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Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Известия вчера в 22:52
Общество

СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 21:43
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Известия вчера в 21:49
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости вчера в 09:03
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до 25 долларов за баррель

Мировые цены на нефть идут на снижение, пишет RT. По состоянию на 27 марта баррель нефти марки Brent оценивается ниже $25.
МордовМедиа 27 марта в 10:45
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

Из инфекционной больницы в Коммунарке за прошедшие сутки выписали 70 пациентов, сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.
РБК вчера в 04:21
Общество

Режим ЧС ввели в Череповце в связи с коронавирусом

Режим чрезвычайной ситуации вводят в Череповце в связи распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 14:51
Футбол

В «Валенсии» выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

В испанской «Валенсии» отмечено 25 случаев заражения коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 06:22
Футбол

Ведерников: «Утром выехал на подписание контракта с „Зенитом“, а вечером оказался в „Ростове“»

Честно, утром выехал на подписание контракта с «Зенитом», а вечером оказался в «Ростове».
Евро-футбол.ру вчера в 17:13
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Шоу-бизнес

Никас Сафронов поздравил 74-летнего Петросяна с рождением ребенка

Bimru.ru вчера в 07:28
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Армия и оружие

Российские военные помогли семьям погибших военнослужащих Сирии

РЕН ТВ вчера в 22:05
Гаджеты

Apple Watch Series 6 получат Touch ID

Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов.
The GEEK вчера в 14:38
Общество

Россиян предупредили об опасности выходной недели

Психологи предупредили россиян об опасности выходной недели, указав, что она может привести к депрессии.
Lenta.ru вчера в 22:22
Спорт

МОК и Япония определились с датой переноса Игр в Токио

По их данным, Международный олимпийский комитет (МОК) и японские организаторы, ведущие переговоры о возможных строках проведения Игр, близки к решению о том, чтобы назначить датой церемонии открытия Олимпиады 23 июля 2021 гола.
Интерфакс-Спорт вчера в 22:52
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 05:43
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok.
Lenta.ru вчера в 11:45
Общество

Рейс из Таиланда в омском аэропорту встречали с десятком скорых

В субботу, 28 марта, в аэропорту Омск-Центральный рейсом из Таиланда зашел на посадку авиалайнер, доставивший туристов домой.
РИА СуперОмск вчера в 13:58
Общество

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
ИжевскИнфо.РУ 27 марта в 07:47
Здоровье

В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне «Авиапорт» изолировали, рассказала заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
ФАН 01:13
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
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