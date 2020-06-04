Коронавирус
Lenta.ruПеречислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. Главным фактором второй волны станет то, каким — жарким или холодным — будет лето.
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с чего всё началось
Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.РИА Новостивчера в 20:53
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Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19
ТК Звездавчера в 22:09
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Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
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Напомним, оказание плановой помощи в поликлиниках и больницах Алтайского края было приостановлено в конце марта.
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Evo-rus.com вчера в 01:43
Технологии
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Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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Правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri.
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Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Барановской о женитьбе
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7Дней.ру 02 июня в 08:02
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АиФ Ульяновск вчера в 13:03
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Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров
Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. метров, сообщает прокуратура Красноярского края.
RT на русском вчера в 23:59
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru вчера в 05:45
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
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Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь вчера в 11:57
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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У въезжающих на Сахалин потребуют справку об отсутствии COVID-19
С 11 июня у всех въезжающих в Сахалинскую область потребуют справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 23:14
Происшествия
Полицейские опросили более 300 бомжей для раскрытия убийства в Чите
Помимо проведённой генотипоскопической экспертизы, стражам порядка пришлось допросить более 300 бомжей для установления причастности мужчины к преступлению.
Zabnews.ru вчера в 22:42
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История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском 02 июня в 15:58
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb 02 июня в 19:56
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink успешно стартовала во Флориде.
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В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
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Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия вчера в 12:20
Политика
Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ вчера в 11:12
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
В Польше усомнились в надежности партнерства с США
Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
Взгляд.ру 02 июня в 11:36
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54