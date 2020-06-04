Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПеречислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. Главным фактором второй волны станет то, каким — жарким или холодным — будет лето.
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с чего всё началось

Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.
РИА Новостивчера в 20:53

Подробнее о событии

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:39

Эксперт раскрыла сроки наступления второй волны коронавируса

Профильвчера в 20:57

Когда в Россию придёт вторая волна COVID-19: Врач Кремлёвской больницы назвала 3 условия

Царьградвчера в 23:22

Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19

ТК Звездавчера в 22:09

Врач рассказала, от чего зависит наступление второй волны COVID-19

Вечерняя Москвавчера в 23:29

Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

РИА Новостивчера в 20:53

Врач рассказала о зависимости второй волны COVID-19 от летней погоды

News.ruвчера в 20:43
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
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Здоровье

Больницы Алтайского края пока не откроют для плановой помощи

Напомним, оказание плановой помощи в поликлиниках и больницах Алтайского края было приостановлено в конце марта.
Бийский рабочий вчера в 23:00
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Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом

Evo-rus.com вчера в 01:43
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Технологии

Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов

Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Известия вчера в 23:24
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Здоровье

В Екатеринбурге ЦГБ №20 закрыли на карантин

В Екатеринбурге ЦГБ №20 закрыли на карантин после зарегистрированных в медучреждении случаев заражения коронавирусом.
КП - Екатеринбург вчера в 13:08
2
Армия и оружие

Парад Победы на Красной площади 24 июня пройдет по образцу 1945 года

Известия вчера в 19:15
Спорт

Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте

Правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri.
Чемпионат вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Барановской о женитьбе

Барановская, что интересно, не стала сразу отказываться от «возможности» сыграть свадьбу с Борисовым.
7Дней.ру 02 июня в 08:02
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Здоровье

178 ульяновцев из-за пандемии коронавируса остаются за границей

178 человек всё ещё остаются за границей.
АиФ Ульяновск вчера в 13:03
Общество

Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. метров, сообщает прокуратура Красноярского края.
RT на русском вчера в 23:59
Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
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Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru вчера в 05:45
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Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
1,9K
Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь вчера в 11:57
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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Общество

У въезжающих на Сахалин потребуют справку об отсутствии COVID-19

С 11 июня у всех въезжающих в Сахалинскую область потребуют справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 23:14
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Происшествия

Полицейские опросили более 300 бомжей для раскрытия убийства в Чите

Помимо проведённой генотипоскопической экспертизы, стражам порядка пришлось допросить более 300 бомжей для установления причастности мужчины к преступлению.
Zabnews.ru вчера в 22:42
Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском 02 июня в 15:58
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Музыка

Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb 02 июня в 19:56
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Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink успешно стартовала во Флориде.
Российская газета вчера в 22:14
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Происшествия

В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа 01 июня в 14:09
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия вчера в 12:20
1,4K
Политика

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ вчера в 11:12
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
53
Политика

В Польше усомнились в надежности партнерства с США

Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
Взгляд.ру 02 июня в 11:36
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
3K
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
1,9K
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