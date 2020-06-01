Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.

с чего всё началось

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