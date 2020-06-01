Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПеречислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. Главным фактором второй волны станет то, каким — жарким или холодным — будет лето.
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с чего всё началось

Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.
РИА Новостивчера в 20:53

Подробнее о событии

Наступление второй волны коронавируса связали с погодой летом

Телеканал 360°01:27

Врач сообщила причины наступления второй волны коронавируса

Комсомольская правда00:24

От чего зависит сила второй волны коронавируса, рассказала врач

UfacityNews.ru01 июня в 03:54

Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19

ТК Звездавчера в 22:09

Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

РИА Новостивчера в 20:53

Врач рассказала о зависимости второй волны COVID-19 от летней погоды

News.ruвчера в 20:43

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:39
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Футбол

Экс-хавбек «Локомотива» рассказал о расизме со стороны Аршавина

Metaratings 01:17
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru вчера в 02:32
2,3K
Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
1,4K
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
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Здоровье

Минздрав расширил перечень первых симптомов у коронавируса

Нехарактерными симптомами при коронавирусе являются бред, тахикардия или снижение артериального давления, нарушение умственных способностей, которое приводит к проблемам с мышлением и ухудшению понимания происходящего.
Российская газета вчера в 11:47
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Общество

Greenpeace оценил ущерб от разлива топлива в Норильске

Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 млрд рублей.
Свободная Пресса вчера в 20:54
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
3K
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
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Общество

Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США

Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 01:08
Наука

Палеонтологи реконструировали последнюю трапезу панцирного динозавра

Реконструировать предпочтения древнего ящера помог анализ окаменевшего содержимого его желудка, результаты которого опубликованы в Royal Society Open Science.
N+1 01:39
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Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО

ТАСС 00:06
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Армия и оружие

«Большой позор»: как украинские пропагандисты сели в лужу с историей о «похищении» солдата ВСУ

Версия командования десантно-штурмовых войск ВСУ о якобы «похищении» солдата-срочника Евгения Добринского прямо с наблюдательного пункта на границе с Крымом рассыпалась на глазах, и это приходится признавать даже украинским пропагандистам.
Rusvesna.su вчера в 10:42
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
450
Политика

Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране.
Газета.Ru вчера в 19:18
Футбол

Клуб «Химки» перестанет существовать в нынешнем виде

Футбольный клуб «Химки» перестанет существовать в своём нынешнем виде.
Евро-футбол.ру вчера в 02:59
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
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Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

По мнению депутата, достигнуть компромисс с МВФ по новому кредиту маловероятно, и даже жесткие переговоры вряд ли приведут к какому-то успеху.
Известия вчера в 23:53
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым

Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
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Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
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Общество

В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ 02 июня в 07:27
739
Политика

Посольство России призвало США отпустить россиян из тюрем

Посольство России в Вашингтоне призвало США отпустить россиян из тюрем страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:48
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Общество

ВОЗ предупредила о второй «разрушительной» волне коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга предупредил об угрозе нового разрастания пандемии коронавируса в мире.
Московский Комсомолец вчера в 04:43
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Экономика

Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику

Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС вчера в 12:43
3
Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
756
Политика

ЦИК обсудит тему электронного голосования по поправкам к Конституции

Порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ будет рассмотрен Центризбиркомом России на заседании 4 июня.
Экономика сегодня 01:22
3
Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

РИА Новости вчера в 16:43
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Хоккей

Каблуков может стать частью обмена «Металлурга» с «Авангардом»

Нева Спорт 02 июня в 09:12
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