Коронавирус
Lenta.ruПеречислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. Главным фактором второй волны станет то, каким — жарким или холодным — будет лето.
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с чего всё началось
Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.РИА Новостивчера в 20:53
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Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19
ТК Звездавчера в 22:09
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Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Происшествия
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Вести.Ru вчера в 02:32
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
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Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Здоровье
Минздрав расширил перечень первых симптомов у коронавируса
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Greenpeace оценил ущерб от разлива топлива в Норильске
Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 млрд рублей.
Свободная Пресса вчера в 20:54
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
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РИА Новости вчера в 02:30
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США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Общество
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Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 01:08
Наука
Палеонтологи реконструировали последнюю трапезу панцирного динозавра
Реконструировать предпочтения древнего ящера помог анализ окаменевшего содержимого его желудка, результаты которого опубликованы в Royal Society Open Science.
N+1 01:39
Армия и оружие
«Большой позор»: как украинские пропагандисты сели в лужу с историей о «похищении» солдата ВСУ
Версия командования десантно-штурмовых войск ВСУ о якобы «похищении» солдата-срочника Евгения Добринского прямо с наблюдательного пункта на границе с Крымом рассыпалась на глазах, и это приходится признавать даже украинским пропагандистам.
Rusvesna.su вчера в 10:42
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США
Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране.
Газета.Ru вчера в 19:18
Футбол
Клуб «Химки» перестанет существовать в нынешнем виде
Футбольный клуб «Химки» перестанет существовать в своём нынешнем виде.
Евро-футбол.ру вчера в 02:59
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Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
По мнению депутата, достигнуть компромисс с МВФ по новому кредиту маловероятно, и даже жесткие переговоры вряд ли приведут к какому-то успеху.
Известия вчера в 23:53
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Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым
Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
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В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
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В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ 02 июня в 07:27
Политика
Посольство России призвало США отпустить россиян из тюрем
Посольство России в Вашингтоне призвало США отпустить россиян из тюрем страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:48
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Общество
ВОЗ предупредила о второй «разрушительной» волне коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга предупредил об угрозе нового разрастания пандемии коронавируса в мире.
Московский Комсомолец вчера в 04:43
Экономика
Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику
Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС вчера в 12:43
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Политика
ЦИК обсудит тему электронного голосования по поправкам к Конституции
Порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ будет рассмотрен Центризбиркомом России на заседании 4 июня.
Экономика сегодня 01:22
Общество
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
РИА Новости вчера в 16:43
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Каблуков может стать частью обмена «Металлурга» с «Авангардом»
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