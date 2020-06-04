Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПеречислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. Главным фактором второй волны станет то, каким — жарким или холодным — будет лето.
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с чего всё началось

Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.
РИА Новостивчера в 20:53

Подробнее о событии

Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса

Российская газета02:20

Врач сообщила причины наступления второй волны коронавируса

Комсомольская правда00:24

Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19

ТК Звездавчера в 22:09

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:39

Эксперт раскрыла сроки наступления второй волны коронавируса

Профильвчера в 20:57

Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

РИА Новостивчера в 20:53

Врач рассказала о зависимости второй волны COVID-19 от летней погоды

News.ruвчера в 20:43
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Общество

В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске

В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3.
RT на русском 02:07
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Происшествия

В чем подозревают замначальника управления капстроительства Оренбурга

По сообщению СУ СКР по Оренбургской области, в отношении замначальника МБУ «Управление капстроительства» возбуждены три уголовных дела по фактам получения взяток должностным лицом с вымогательством взятки.
Orenday.ru 02:10
Спорт

GOG дарит три игры

В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной после расставания решил запеть

Обо всем муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 18:15
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
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Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
ФАН 03:13
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
8
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион

Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
Вестник вчера в 01:11
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Технологии

YouTube Music получит Bluetooth и аудиокниги из Google Play

Переход из Google Play Music в YouTube Music начался в прошлом месяце.
ITZine.ru 02:15
Экономика

Миллиард рублей выделят на повышение зарплат алтайских бюджетников

Губернатор Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников.
Алтайская правда 02:33
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Гаджеты

Акция: Xiaomi предлагает купить два крутых смартфона по цене одного

Сегодня, 4 июня, в России начался сбор предварительных заказов на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который был представлен на отечественном рынке на прошлой неделе.
Dgl.ru вчера в 21:27
1
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
8
Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
15
Армия и оружие

Россия определила четыре случая применения ядерного оружия

При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
1,9K
Общество

В Татарстане с 5 июня открываются храмы, фитнес-центры и бассейны

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215.
ТАСС 02:39
Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
1
Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Российская газета вчера в 08:25
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Происшествия

Режим ЧС введен в двух районах Северной Осетии после урагана

REGNUM 02:47
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ 02 июня в 18:57
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