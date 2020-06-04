Коронавирус
Lenta.ruПеречислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. Главным фактором второй волны станет то, каким — жарким или холодным — будет лето.
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с чего всё началось
Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.РИА Новостивчера в 20:53
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Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19
ТК Звездавчера в 22:09
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Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Охлобыстина трусом
Газета.Ru 04:45
Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Общество
В России появятся автомобильные номера с новыми кодами регионов
В России снимаются ограничения на комбинации цифр кодов регионов -- ранее они могли начинаться только с 1 или 7, а теперь с любой цифры от 1 до 9. Соответствующий приказ МВД уже подписан, передает ТАСС.
Motor 02 июня в 03:29
Политика
Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
На Москву и область обрушились сильные ливни и ветер
Дожди и сильный ветер обрушились на Москву и область. Ливень не прекращался всю ночь.
Вести.Ru вчера в 23:54
Политика
Владимир Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе рабочей встречи предложила Президенту РФ Владимиру Путину назначить голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля.
Областная газета 01 июня в 09:43
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Общество
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Власти Москвы удалят данные приложения "Социальный мониторинг", использование которого является обязательным для тех горожан, у кого выявили коронавирус, и системы цифровых пропусков после пандемии.
Российская газета 02:27
Здоровье
В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом
Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:29
Общество
Первые «Пятёрочки» в Калининградской области откроют 26 июня
В Калининградской области первые "Пятёрочки" откроются 26 июня.
Клопс 05:20
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года
Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис «Клипы»
«ВКонтакте» запускает новый экспериментальный сервис «Клипы» (12+), сообщили в пресс-службе социальной сети.
Время Н 06:00
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
За последние сутки скончались два человека, общее число летальных случаев выросло до 38.
REGNUM вчера в 03:50
Общество
Мишустин анонсировал квоты на обязательные закупки российских товаров
Москва, 4 июня 2020, 13:05 — REGNUM В России планируется ввести квоты на госзакупки товаров отечественных производителей.
REGNUM 06:05
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Происшествия
В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
Финансы
Вторая волна коронавируса может поднять доллар до 90 рублей
Как сообщает РБК, ЦМАКП считает, что возможно «существенное ослабления рубля» уже во втором полугодии 2020 года, в оптимистичном сценарии курс доллара в IV квартале может превысить отметку в 85 рублей, а в пессимистичном – в 100 рублей.
АБН вчера в 13:34
Здоровье
В Ивановской области коронавирус за сутки подтвердили у 80 пациентов
Власти региона информируют, что за сутки поставлено 80 диагнозов, а, по состоянию на 3 июня в Ивановской области зарегистрировано 2220 случаев новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 11:54
Культура
Музей Победы покажет онлайн-программу ко Дню России
Московский Музей Победы на Поклонной горе подготовил специальную программу в формате онлайн ко Дню России, который отмечается 12 июня.
Народные новости 04:27
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 02 июня в 08:50
Происшествия
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч кв. м
Моя Москва.онлайн 00:59
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Здоровье
Наибольшее число случаев коронавируса подтверждено в Ростове и Шахтах
В Ростовской области подтверждено более 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Власти рассказали, где они зарегистрированы.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:03
Кино
«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала
По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.
Игромания.ру вчера в 12:17