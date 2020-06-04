Коронавирус
Lenta.ruПеречислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. Главным фактором второй волны станет то, каким — жарким или холодным — будет лето.
Читать в источнике
Оценить476
с чего всё началось
Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.РИА Новостивчера в 20:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19
ТК Звездавчера в 22:09
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru вчера в 08:47
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Происшествия
В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет
В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
ТАСС вчера в 07:26
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Происшествия
Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции
Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com 02 июня в 16:33
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину
РИА Новости 03:48
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Газета.Ru 03:54
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек, всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:03
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Политика
Путин назначил дату голосования по Конституции на 1 июля
Накануне о планах провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля - через неделю после Парада победы - говорил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
FreeNews-Volga 01 июня в 10:40
Общество
Еще 35 жителей Калининградской области заразились коронавирусом
В Калининградской области за прошедший день зафиксировали 35 новых случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
FlashNord вчера в 03:51
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске
В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Киберспорт
Сегодня для Battlefield V выходит последнее контентное обновление
Комьюнити-менеджер студии DICE сообщил, что уже сегодня, 4 июня, для Battlefield V выйдет последнее контентное обновление.
Игромания.ру 03:23
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Футбол
Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России
По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила аналог TikTok
Социальная сеть «ВКонтакте» представила сервис «Клипы», в котором можно размещать короткие вертикальные видеоролики, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 02:32
Политика
Трамп заявил, что хочет заключить с Россией ядерный пакт
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Российской Федерацией ядерный пакт.
Политическая Экспертиза вчера в 10:24
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
Космос
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю.
Evo-rus.com 03:21
Политика
В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре
В Госдуму в новой редакции внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, передает РИА.
Вести.Ru 04:15
Происшествия
Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции
Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга.
Газета.Ru вчера в 13:35
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00