Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПеречислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. Главным фактором второй волны станет то, каким — жарким или холодным — будет лето.
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с чего всё началось

Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.
РИА Новостивчера в 20:53

Подробнее о событии

Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса

Российская газета02:20

Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

РИА Новостивчера в 20:53

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:39

Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19

ТК Звездавчера в 22:09

Эксперт раскрыла сроки наступления второй волны коронавируса

Профильвчера в 20:57

Врач сообщила причины наступления второй волны коронавируса

Комсомольская правда00:24

Врач рассказала о зависимости второй волны COVID-19 от летней погоды

News.ruвчера в 20:43
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Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru вчера в 08:47
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Происшествия

В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет

В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
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Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

ТАСС вчера в 07:26
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Происшествия

Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции

Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
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Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
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Наука

На Земле определен регион с самым чистым воздухом

Evo-rus.com 02 июня в 16:33
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину

РИА Новости 03:48
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Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Газета.Ru 03:54
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек, всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:03
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Политика

Путин назначил дату голосования по Конституции на 1 июля

Накануне о планах провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля - через неделю после Парада победы - говорил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
FreeNews-Volga 01 июня в 10:40
11K
Общество

Еще 35 жителей Калининградской области заразились коронавирусом

В Калининградской области за прошедший день зафиксировали 35 новых случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
FlashNord вчера в 03:51
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
1K
Общество

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
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Киберспорт

Сегодня для Battlefield V выходит последнее контентное обновление

Комьюнити-менеджер студии DICE сообщил, что уже сегодня, 4 июня, для Battlefield V выйдет последнее контентное обновление.
Игромания.ру 03:23
Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
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Футбол

Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России

По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила аналог TikTok

Социальная сеть «ВКонтакте» представила сервис «Клипы», в котором можно размещать короткие вертикальные видеоролики, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 02:32
10
Политика

Трамп заявил, что хочет заключить с Россией ядерный пакт

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Российской Федерацией ядерный пакт.
Политическая Экспертиза вчера в 10:24
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Космос

В корабле Маска использовали российские детали

Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
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Космос

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю.
Evo-rus.com 03:21
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Политика

В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре

В Госдуму в новой редакции внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, передает РИА.
Вести.Ru 04:15
Происшествия

Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции

Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга.
Газета.Ru вчера в 13:35
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
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