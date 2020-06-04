Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.

с чего всё началось

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости. Главным фактором второй волны станет то, каким — жарким или холодным — будет лето.

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 274

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 95

Происшествия Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере». 18

Экономика Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 132

Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи Число выявленных инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек, всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 201

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 659

Политика Путин назначил дату голосования по Конституции на 1 июля Накануне о планах провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля - через неделю после Парада победы - говорил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. 11K

Общество Еще 35 жителей Калининградской области заразились коронавирусом В Калининградской области за прошедший день зафиксировали 35 новых случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперштабе. 22

Общество В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. 49

Киберспорт Сегодня для Battlefield V выходит последнее контентное обновление Комьюнити-менеджер студии DICE сообщил, что уже сегодня, 4 июня, для Battlefield V выйдет последнее контентное обновление.

Путешествия Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими. 812

Футбол Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.

Технологии Соцсеть «ВКонтакте» запустила аналог TikTok Социальная сеть «ВКонтакте» представила сервис «Клипы», в котором можно размещать короткие вертикальные видеоролики, пишет «Коммерсант». 10

Космос В корабле Маска использовали российские детали Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая. 1,9K

Политика В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре В Госдуму в новой редакции внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, передает РИА.

Происшествия Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга. 7