Перечислены изменения родинок, сигнализирующие об онкологии
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Врач-онколог и хирург Михаил Мяснянкин перечислил пациентов, которым нужно регулярно показывать свои родинки специалистам. Он также назвал части тела, в которых новообразования требуют особенного медицинского наблюдения.В источнике
С чего всё началось
Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?
Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются. Однако за изменениями их структуры необходимо следить — некоторые из них могут стать предвестниками развивающегося рака кожи.
Пятый каналвчера в 05:02
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