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Live24
Live24

Перечислены изменения родинок, сигнализирующие об онкологии

Врач-онколог и хирург Михаил Мяснянкин перечислил пациентов, которым нужно регулярно показывать свои родинки специалистам. Он также назвал части тела, в которых новообразования требуют особенного медицинского наблюдения.В источнике
С чего всё началось
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются. Однако за изменениями их структуры необходимо следить — некоторые из них могут стать предвестниками развивающегося рака кожи.
Пятый каналвчера в 05:02
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РИА Новости

Названы предсказывающие рак изменения родинок

РИА Новостивчера в 10:01
Lenta.ru

Названы ведущие к онкологии изменения родинок

Lenta.ruвчера в 11:23
Московский Комсомолец

Названы симптомы предракового изменения родинок

Московский Комсомолецвчера в 10:33
Российская газета

Названы предсказывающие онкологию изменения родинок

Российская газетавчера в 12:13
Телеканал 360°

Названы предсказывающие рак изменения родинок

Телеканал 360°вчера в 08:35
ФАН

Онколог предупредил об опасности изменения формы родинок на теле

ФАНвчера в 05:45
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Пятый каналвчера в 05:02

Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера

Проститься с народным артистом РФ пришли многие знаменитости, среди которых можно было увидеть Людмилу Полякову и актеров, принявших участие в съемках телевизионного сериала «Воронины».
Территория новостей01:08
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«Реал» намерен выручить 100 млн евро с продажи четырёх игроков

Отмечается, что "Реал" хотел бы расстаться с Лукасом Васкесом, если получит выгодное предложение, однако сам футболист не намерен покидать мадридскую команду, что делает этот трансфер маловероятным.
Soccer.ruвчера в 14:24

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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«Денвер» обыграл «Клипперс» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

Орландо, США, 6 сентября 2020, 08:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче четвертьфинала североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:47

В РКЦ «Прогресс» устранили неисправность третьей ступени РН «Союз-2»

«Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя „Союз-2“ этапа 1а, выявленная во время подготовки к пуску в январе 2020 года, определена и устранена в установленном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы «Прогресса».
ИА Красная Весна02:01

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета3 сентября в 04:50
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