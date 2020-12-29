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Lenta.ru
Lenta.ru

Перечислены изменения в жизни россиян с января 2021 года

C 1 января 2021 года россиян ожидают изменения в социальной сфере, в том числе индексация пенсий, увеличение МРОТ и массовая вакцинация от коронавируса.В источнике
Lenta.ru
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ГТРК Пенза

Что нового ждет пензенцев в 2021 году. Дайджест

ГТРК Пензавчера в 13:24
Lenta.ru

Перечислены изменения в жизни россиян с января 2021 года

Lenta.ruвчера в 07:21
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Что изменится в России с 1 января 2021 года

ПроТуймазы29.12.2020 в 06:28
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Что изменится в жизни петербуржцев с 1 января 2021 года

Мойка78вчера в 23:53
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Как изменится жизнь россиян с новогодней ночи

Карелинформ31.12.2020 в 04:13
Новости Зеленодольска

Законы, которые изменят жизнь россиян с января-2021

Новости Зеленодольска29.12.2020 в 22:04
Gorod48

Как изменится в 2021 году жизнь пенсионеров, работающих, ипотечников, владельцев жилья

Gorod48вчера в 02:30

Компания Chevrolet увеличила в России скидки на седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt

Компания "Келес Рус", которая является официальным дистрибьютором популярных моделей Chevrolet на российском рынке, с 1 января следующего года повысит скидки на "четырехдверки" Nexia и Cobalt на 60 000 рублей.
Компания Chevrolet увеличила в России скидки на седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt
Новые автомобили30.12.2020 в 13:56

Японский врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.
Ведомости31.12.2020 в 02:18