Компания "Келес Рус", которая является официальным дистрибьютором популярных моделей Chevrolet на российском рынке, с 1 января следующего года повысит скидки на "четырехдверки" Nexia и Cobalt на 60 000 рублей.
Краснодар, 1 января 2021, 12:32 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 193 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили 1 января в региональном оперативном штабе.
Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.