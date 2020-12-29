В России с 1 января начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ

В России с 1 января 2021 года отменяется плоская шкала налогов на доходы физических лиц, вводится ставка в 15% для граждан с доходами от 5 млн рублей в год (416,7 рублей в месяц).