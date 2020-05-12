Коронавирус
Lenta.ruПеречислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы. Их назвал специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.РБК20:00
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Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета 13:04
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие
Призывные комиссии планируют возобновить работу с 12 мая
Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая.
News.ru 19:26
Общество
Представитель ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович надеется, что страна вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней.
Свободная Пресса вчера в 11:58
Космос
Учёные испытали прототип солнечного паруса из графена
Графен может стать основой для солнечных парусов межпланетных и межзвёздных кораблей.
3DNews 09 мая в 10:07
Общество
В Приморье режим ограничений из-за эпидемии коронавируса сохраняется
За минувшие сутки, по информации главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, в крае выявлено еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего число заболевших достигло 955.
Коммерсантъ 21:55
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Общество
Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей.
Известия 15:00
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Общество
Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня 10:21
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
Политика
Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой
США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Известия 21:10
Политика
Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.
Lenta.ru 20:37
Общество
Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции
После окончания карантина более половины россиян (64%) заявили о намерении брать еду на работу из дома.
РБК 22:00
Общество
Въезд на Сахалин с 14 мая разрешат по цифровым пропускам
Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых пропусков, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 23:13
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Технологии
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Авто
Lexus выпустит недорогой и компактный кроссовер BX
Китайские инсайдеры сообщают о новой разработке от Lexus. Японский бренд выпустит недорогой и компактный кроссовер BX.
Актуальные Новости 11:50
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей
На каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно лет установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
СеверИнфо 12:52
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31