Коронавирус
Lenta.ruПеречислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы. Их назвал специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.РБКвчера в 20:00
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Происшествия
При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
Коммерсантъ 00:56
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Гаджеты
Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google
Компания Huawei неожиданно представила новый смартфон P30 Pro с сервисами Google.
Дни24 01:30
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Наука
Устройства удаленного мониторинга здоровья выйдут на рынок РФ в 2020 году
К концу 2020 года на российском рынке появятся устройства по мониторингу здоровья для телемедицины.
Известия вчера в 23:38
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Общество
Никитин озвучил процедуру снятия ограничений в Нижегородской области
Губернатор Глеб Никитин после прошедшего в формате видеоконференции совещания под руководством президента Владимира Путина, на котором обсуждались санитарно-эпидемиологическая обстановка и меры поддержки граждан и экономики страны, озвучил процедуру, по которой в Нижегородской области будет осуществляться выход из режим изоляции.
АПН - Нижний Новгород вчера в 17:32
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Здоровье
Калужская областная больница начала прием пациентов с коронавирусом
В пятом корпусе Калужской областной больнице утром 11 мая открылось отделение, в котором будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.
Kaluga24.tv вчера в 01:56
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
Происшествия
В Кузбассе на военном полигоне произошёл взрыв: есть погибшие
В Кемеровской области на Юргинском военном полигоне в понедельник случился взрыв. Сообщается о нескольких погибших.
Московский комсомолец Кузбасс 01:22
Здоровье
Врачи выявили новые симптомы коронавируса у детей
Ранее в Нью-Йорке трое детей умерли от воспалительного синдрома, который может быть вызван коронавирусом.
URA.Ru вчера в 22:47
Экономика
Белоруссия за январь-март наторговала «в минус» почти на $1,1 млрд
Минск, 11 мая 2020, 18:38 — REGNUM По итогам января — марта Белоруссия резко сократила внешнеторговый оборот товаров — он составил $14,2967 млрд, в том числе $6,636,3 млрд экспорт и $7,6604 млрд импорт.
REGNUM вчера в 11:38
Общество
В Башкирии отменяют режим самоизоляции
С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
Общество
Названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты
Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Lenta.ru вчера в 23:09
Общество
Маск возобновил работу завода Tesla в Калифорнии, несмотря на запрет
Бизнесмен Илон Маск заявил, что корпорация Tesla возобновила работу своего завода в городе Фримонт на территории штата Калифорния, несмотря на запрет местных властей, выданный ранее всем крупным предприятиям из-за распространения коронавируса.
Евразия Daily вчера в 20:39
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
В Карелии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Карелии, поле того как более недели находился в реанимации, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
РИА Новости 01:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме
Instagram Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фотографии в военной форме.
РЕН ТВ 10 мая в 07:52
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily вчера в 08:35
Общество
По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки
Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10