Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.

с чего всё началось

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы. Их назвал специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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