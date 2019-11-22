Общество
Газета.RuПеречислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик. "Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы", - пояснили в институте.
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с чего всё началось
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.RT на русскомвчера в 22:00
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Член общественного совета Минтранса усомнился в замене таксистов беспилотными авто
Народные новости03:25
Эксперты предупредили о скором исчезновении трех популярных профессий
Национальная служба новостей01:09
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