Общество

Газета.RuГазета.RuПеречислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик. "Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы", - пояснили в институте.
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с чего всё началось

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.
RT на русскомвчера в 22:00

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В Госдуме объяснили, как в России будут исчезать массовые профессии

URA.Ru02:06

Эксперты перечислили наиболее подверженные риску исчезновения профессии

РИА Новостивчера в 22:31

Эксперты назвали подверженные риску исчезновения профессии

РБК00:03

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

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Эксперты предсказали исчезновение таксистов и продавцов

Известия00:35

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Газета.Ruвчера в 22:29

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

RT на русскомвчера в 22:00
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Культура

Rambler Group планирует запустить театральное направление

Rambler Group запускает театральное продюсерское бюро. Его возглавят Иван Вырыпаев и Юрий Милютин.
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Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Происшествия

Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона

В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 17:57
Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково

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Известия 02:22
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Общество

Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Профиль вчера в 08:28
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости вчера в 21:23
Общество

Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Ночь на четверг, 21 ноября, в Москве стала самой холодной с начала осени.
Известия 20 ноября в 23:45
Общество

На вручении госнаград в Кремле не оказалось Пугачёвой

Среди участников церемонии вручения государственных наград в Кремле не оказалось отметившей в этом году своё 70-летие Аллы Пугачёвой.
News.ru вчера в 12:59
Футбол

Федерация футбола оштрафовала киевское «Динамо» за фанатов-расистов

Украина.ру вчера в 09:15
Происшествия

Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
РИА Новости 01:42
Единоборства

Мейвезер анонсировал возвращение на ринг

Американский боксер Флойд Мейвезер, выступающий в полусредней весовой категории, в соцсети сообщил, что вернется на ринг в следующем году.
Sport24.ru 01:59
Здоровье

Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке

Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Челябинск Сегодня вчера в 09:32
Экономика

«Газпром» все еще силен

"Газпром" сегодня утром сообщил, что цена продажи 850,6 млн предложенных квазиказначейских акций была установлена на уровне 220,72 руб. за штуку, что соответствует дисконтам 11% и 13% против уровней закрытия среды и четверга соответственно.
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Происшествия

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Музыка

Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»

Gazeta.SPb 00:32
Авто

Представили электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback

Запас хода по циклу WLTP составит 347 км. Также для модели предложат модификацию e-tron Sportback 55 quattro, в которой мощность установки будет 360 л.с. с возможностью кратковременного увеличения до 408 л.с. Разгон составит 5,7 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.
Tvoe-avto.com 20 ноября в 03:58
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Общество

Экстренное предупреждение: в Анапе резко ухудшилась погода

Анапское Черноморье вчера в 06:22
Теннис

Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.
Спорт-Экспресс вчера в 09:40
Футбол

Почеттино написал пожелания футболистам «Тоттенхэма»

Тренер на тактической доске в раздевалке клуба написал послание футболистам.
ГЛАС.RU вчера в 23:06
Гаджеты

Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России

Экономика сегодня 01:43
Спорт

В Warhammer: Vermintide 2 начались бесплатные выходные

Игромания.ру 01:57
Политика

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Ведомости вчера в 13:57
Авто

Появилась фотография салона обновленной Lada 4x4

"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Автоновости дня вчера в 01:40
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сама заснятая встреча российского и сербского подполковника, по словам президента Сербии, произошла в декабре прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
Телепрограмма вчера в 12:25
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
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