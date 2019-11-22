Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.

с чего всё началось

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик. "Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы", - пояснили в институте.

Происшествия Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Происшествия Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».

Общество Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.

Общество На вручении госнаград в Кремле не оказалось Пугачёвой Среди участников церемонии вручения государственных наград в Кремле не оказалось отметившей в этом году своё 70-летие Аллы Пугачёвой.

Единоборства Мейвезер анонсировал возвращение на ринг Американский боксер Флойд Мейвезер, выступающий в полусредней весовой категории, в соцсети сообщил, что вернется на ринг в следующем году.

Экономика «Газпром» все еще силен "Газпром" сегодня утром сообщил, что цена продажи 850,6 млн предложенных квазиказначейских акций была установлена на уровне 220,72 руб. за штуку, что соответствует дисконтам 11% и 13% против уровней закрытия среды и четверга соответственно.

Происшествия Пассажир упал на пути в метро Петербурга Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».

Авто Представили электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback Запас хода по циклу WLTP составит 347 км. Также для модели предложат модификацию e-tron Sportback 55 quattro, в которой мощность установки будет 360 л.с. с возможностью кратковременного увеличения до 408 л.с. Разгон составит 5,7 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.

Теннис Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.