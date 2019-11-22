Общество
Газета.RuПеречислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик. "Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы", - пояснили в институте.
Читать в источнике
Оценить96
с чего всё началось
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.RT на русскомвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:38, Вашингтон
Культура
Rambler Group планирует запустить театральное направление
Rambler Group запускает театральное продюсерское бюро. Его возглавят Иван Вырыпаев и Юрий Милютин.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Происшествия
Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Происшествия
Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково
В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Общество
Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Общество
Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве
Ночь на четверг, 21 ноября, в Москве стала самой холодной с начала осени.
Общество
На вручении госнаград в Кремле не оказалось Пугачёвой
Среди участников церемонии вручения государственных наград в Кремле не оказалось отметившей в этом году своё 70-летие Аллы Пугачёвой.
Футбол
Федерация футбола оштрафовала киевское «Динамо» за фанатов-расистов
Происшествия
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
Единоборства
Мейвезер анонсировал возвращение на ринг
Американский боксер Флойд Мейвезер, выступающий в полусредней весовой категории, в соцсети сообщил, что вернется на ринг в следующем году.
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Экономика
«Газпром» все еще силен
"Газпром" сегодня утром сообщил, что цена продажи 850,6 млн предложенных квазиказначейских акций была установлена на уровне 220,72 руб. за штуку, что соответствует дисконтам 11% и 13% против уровней закрытия среды и четверга соответственно.
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Авто
Представили электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback
Запас хода по циклу WLTP составит 347 км. Также для модели предложат модификацию e-tron Sportback 55 quattro, в которой мощность установки будет 360 л.с. с возможностью кратковременного увеличения до 408 л.с. Разгон составит 5,7 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Общество
Экстренное предупреждение: в Анапе резко ухудшилась погода
Теннис
Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.
Футбол
Почеттино написал пожелания футболистам «Тоттенхэма»
Тренер на тактической доске в раздевалке клуба написал послание футболистам.
Гаджеты
Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России
Спорт
В Warhammer: Vermintide 2 начались бесплатные выходные
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
Авто
Появилась фотография салона обновленной Lada 4x4
"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сама заснятая встреча российского и сербского подполковника, по словам президента Сербии, произошла в декабре прошлого года.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.