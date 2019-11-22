Общество

Газета.RuГазета.RuПеречислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик. "Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы", - пояснили в институте.
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с чего всё началось

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.
RT на русскомвчера в 22:00

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Эксперты рассказали, какие профессии исчезнут с рынка труда

Газета.Ru03:37

Эксперты предсказали исчезновение таксистов и продавцов

Известия00:35

Эксперты назвали подверженные риску исчезновения профессии

РБК00:03

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Lenta.ruвчера в 23:25

Эксперты перечислили наиболее подверженные риску исчезновения профессии

РИА Новостивчера в 22:31

Эксперты сообщили о скором исчезновении трех массовых профессий

URA.Ruвчера в 22:30

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

RT на русскомвчера в 22:00
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Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

Российская газета 03:04
Общество

Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
REGNUM 03:37
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Армия и оружие

Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России

В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
REGNUM 03:01
Происшествия

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

Российская газета 02:49
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Российская газета 20 ноября в 20:02
Авто

Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Известия 03:34
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Происшествия

На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Известия 00:03
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб

Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
РБК вчера в 16:38
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Экономика

Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
Газета.Ru 03:21
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Коммерсантъ вчера в 14:21
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Экономика

В России начали продавать лекарства в кредит

Кредит выдают на срок от трех месяцев до года. Эффективность проекта обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.
Российская газета 03:52
Общество

В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку.
RT на русском 03:39
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Политика

Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.
Интерфакс вчера в 10:27
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Политика

Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
РБК вчера в 11:39
Происшествия

Пассажир упал на пути на станции метро «Старая деревня» в Петербурге

Утром 22 ноября на станции Петербургского метрополитена "Старая деревня" пассажир упал на пути.
Народные новости 02:24
Происшествия

В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром

Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
REGNUM 02:54
Общество

Лобода появилась на постере Линдеманна

Певица Светлана Лобода попала на постер группы Lindemann - сайд-проекта солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета.Ru 02:52
Общество

Семьи жертв домашнего насилия попросили проверить на профпригодность замглавы Минюста. Он называл проблему преувеличенной

Родственники четырех женщин из России, погибших от домашнего насилия, направили письмо министру юстиции России Александру Коновалову, в котором попросили провести служебную проверку в отношении его заместителя Максима Гальперина.
Дождь 03:26
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС вчера в 13:45
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
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