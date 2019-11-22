Общество

Газета.RuГазета.RuПеречислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик. "Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы", - пояснили в институте.
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с чего всё началось

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.
RT на русскомвчера в 22:00

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Эксперты назвали подверженные риску исчезновения профессии

РБК00:03

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Lenta.ruвчера в 23:25

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

RT на русскомвчера в 22:00

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

РИА Новостивчера в 22:31

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URA.Ruвчера в 22:30

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Газета.Ruвчера в 22:29

Эксперты рассказали, какие профессии самыми первыми исчезнут в России

Комсомольская правдавчера в 22:44
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Авария оставила без отопления 16 тысяч жителей Курска

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Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам

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Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей.
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Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 20:51
Общество

Мощный «подводный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море

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Технологии

Дуров посоветовал пользователям удалить со смартфонов WhatsApp

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Лайнер успешно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Пассажиры покинули самолет по обычному трапу, пострадавших нет.
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В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
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Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 17:57
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СМИ сообщили о провале сирийской ПВО при отражении израильской атаки

Московский Комсомолец вчера в 16:18
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Почеттино оставил прощальное послание футболистам «Тоттенхэма»

47-летний наставник вместе со своим тренерским штабом написал прощальные слова футболистам на тактической доске.
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Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

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Авто

Компания Tesla представила пикап Cybertruck

Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, презентовала новый пикап Cybertruck.
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Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
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Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
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Хоккей

«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», Малкин забил гол

Хозяева победили в овертайме со счетом 4:3. В составе «пингвинов» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу.
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Экономика

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБК вчера в 23:00
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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

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Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
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Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости вчера в 21:23
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

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Флойд Мэйуэзер-младший рассказал, когда возобновит карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что возобновит карьеру в 2020 году.
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