Общество

Газета.RuГазета.RuПеречислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик. "Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы", - пояснили в институте.
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с чего всё началось

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали RT, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.
RT на русскомвчера в 22:00

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Эксперты рассказали, какие профессии исчезнут с рынка труда

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РИА Новостивчера в 22:31

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Lenta.ruвчера в 23:25

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

RT на русскомвчера в 22:00
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В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

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Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
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