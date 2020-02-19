Политика

ПрофильПрофильПеречислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что страна готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ. Дипломат подчеркнул, что это может осуществляться как по нефтепроводу «Одесса–Броды», так и железнодорожным транспортом.
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Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

Lenta.ru07:02

Украина готова отправлять нефть в Белоруссию по нефтепроводу и поездом

REGNUM05:54

«Готовы поддержать в любом начинании»: Украина решила вмешаться в споры России и Белоруссии о нефти

Царьград06:40

Украина готова осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ

Евразия Daily02:26

Нефтяные маршруты Украины приведут Белоруссию к поставкам из России

Экономика сегодня05:27

Перечислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину

Профиль08:53

Нефтяной ультиматум Лукашенко – у Белоруссии появился неожиданный «друг»

Новостной фронт03:57
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Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Политика

Небензя рассказал о попытках подменить Минские соглашения по Донбассу

Россия отмечает попытки подмены Минских соглашений другими форматами. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
RT на русском вчера в 20:23
Происшествия

Суд в Петербурге постановил вернуть сбежавшую из карантина пациентку

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть в больницу россиянку Анну Рыбакову, сбежавшую из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.
Радио Sputnik 09:03
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Здоровье

Перечислены полезные свойства картофеля

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.
ToDay News Ufa 03:55
Происшествия

Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
REGNUM 00:44
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 04:22
Общество

В Петербурге планируют ввести усиленные меры безопасности к Евро-2020

ФСБ России опубликовала проект президентского указа об усилении мер безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области на время чемпионата Европы по футболу 2020 года, с 3 июня по 13 июля.
АБН 08:39
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Футбол

Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» € 4 млн 400 тысяч в год

Ранее сообщалось, что Фернандеш попытался отсудить у "Локомотива" 6 млн рублей за 2015 год. Последние новости футбола на нашем портале.
Sport.ru 08:59
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Футбол

10 легионеров РПЛ, которые за последние пять лет подорожали больше всего

Ниже – 10 легионеров РПЛ, которые подорожали больше всего за последние пять лет по данным портала Transfermarkt.ru.
Чемпионат 07:00
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
Piter.tv вчера в 02:36
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Экономика

ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан

Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Газета.Ru 07:47
Космос

Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе

Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
AstroNews.ru 16 февраля в 10:46
Футбол

«Рубин» уступил «Кайрату» в товарищеском матче

Soccer.ru 08:50
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Происшествия

Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370

Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
РИА Новости 08:07
Общество

Всем гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

В озвученном решении оперативного штаба говориться, что временно приостанавливается пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу, направляющихся в Россию по работе, в частных, учебных и туристических целях начиная с 0:00 местного времени 20 февраля 2020 года.
MOS.news вчера в 23:52
Армия и оружие

Зеленский: обострение в Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Обострение ситуации в Донбассе не приведет к изменению курса Киева на прекращение войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новых колесных дисков

В базе федерального института промышленной собственности 17 февраля опубликованы изображения легкосплавных колесных дисков, патентообладателем которых является российский автомобильный завод «АвтоВАЗ».
Известия 17 февраля в 09:02
Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.
RT на русском 08:48
Происшествия

Родные готовивших теракты в Керчи подростков рассказали о детях

Родственники подростков, задержанных за подготовку теракта в одной из школ на территории Керчи, рассказали журналистам о жизни несовершеннолетних злоумышленников в последнее время.
News.ru 08:27
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru 07:59
Технологии

Названы опасные приложения, которые крадут данные пользователей

В качестве надежного источника приложений Никитин посоветовал использовать только официальный магазин Google Play.
Краснодарские известия 06:46
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн вчера в 11:04
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