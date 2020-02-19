Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что страна готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ. Дипломат подчеркнул, что это может осуществляться как по нефтепроводу «Одесса–Броды», так и железнодорожным транспортом.

Перечислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину

Политика Песков прокомментировал отставку Суркова Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.

Происшествия Суд в Петербурге постановил вернуть сбежавшую из карантина пациентку Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть в больницу россиянку Анну Рыбакову, сбежавшую из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.

Спорт Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".

Здоровье Перечислены полезные свойства картофеля Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.

Общество В Петербурге планируют ввести усиленные меры безопасности к Евро-2020 ФСБ России опубликовала проект президентского указа об усилении мер безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области на время чемпионата Европы по футболу 2020 года, с 3 июня по 13 июля.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Общество Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".

Космос Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.

Происшествия Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370 Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.

Общество Всем гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса В озвученном решении оперативного штаба говориться, что временно приостанавливается пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу, направляющихся в Россию по работе, в частных, учебных и туристических целях начиная с 0:00 местного времени 20 февраля 2020 года.

Происшествия ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.

Авто «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новых колесных дисков В базе федерального института промышленной собственности 17 февраля опубликованы изображения легкосплавных колесных дисков, патентообладателем которых является российский автомобильный завод «АвтоВАЗ».

Экономика Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.

Происшествия Родные готовивших теракты в Керчи подростков рассказали о детях Родственники подростков, задержанных за подготовку теракта в одной из школ на территории Керчи, рассказали журналистам о жизни несовершеннолетних злоумышленников в последнее время.