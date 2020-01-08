Технологии
Lenta.ruПеречислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Однако использовать такие USB-входы небезопасно: через них злоумышленники могут получить доступ к данным, хранящимся в телефоне, загрузить вредоносное ПО, предупреждают опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новости01:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Происшествия
В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП
Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский лайнер
Сразу после взлета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение пассажирский авиалайнер, принадлежащий "Международным авиалининиям Украины".
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Гаджеты
Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете
Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Стало известно, когда Путин откроет «Турецкий поток»
Президент России посетит Турцию с рабочим визитом. Президент РФ Владимир Путин откроет 8 января откроет газопровод "Турецкий поток".
Происшествия
В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Словакии может перейти в российский клуб
Общество
Президент МАУ заплакал на брифинге после крушения самолета в Иране
Самолет, разбившийся в Иране 8 января, был одним из лучших в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту «Борисполь».
Армия и оружие
В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан
Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным
Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Армия и оружие
Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США
Белый дом сделает официальное заявление по поводу атаки Ирана на американские военные базы в Ираке 9 января.
Гаджеты
Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким экраном
Авто
Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
На снимках запечатлён один из прототипов внедорожника, у которого практически отсутствуют задние фонари, а также в салоне имеется только минимальная отделка, которая в будущем будет заменена на более роскошную.
Происшествия
Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже
Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
Авто
Водителям напомнили об изменениях в России в 2020 году
Российских автомобилистов в 2020 году ждет много нововведений — от введения электронных паспортов на транспортные средства до получения госномеров в автосалоне.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
В Израиле ответили на угрозы Ирана
Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Культура
Эксперты назвали самые популярные политические ток-шоу в России
Эксперты выяснили, какое политическое ток-шоу россияне предпочитали смотреть в 2019 году.
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
Кино
«1917» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм
Актриса оставила позади Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сиршу Ронан ("Маленькие женщины") и Синтию Эриво ("Гарриет").