Технологии
Lenta.ruПеречислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Число общественных зарядок в аэропортах, на остановках, станциях метро и в других общественных местах в России в последние годы активно растет.РИА Новости01:35
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Происшествия
Все люди на борту упавшего в Иране украинского самолета погибли
Общество
Украина приостановила полёты над Ираном до завершения расследования крушения Boeing
Гончарук добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.
Армия и оружие
При атаке на военные базы США в Ираке могли погибнуть 80 человек
По меньшей мере 80 человек погибли в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке, передает агентство Reuters, которое ссылается на иранские СМИ.
Авто
Автомобилистам рассказали о проблемах современных моторных масел
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Общество
Около 40 человек погибли на похоронах иранского генерала Сулеймани
Погибших в давке уже 40 человек, сообщает агентство FARS со ссылкой на главу Организации экстренной медицины.
Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше
Российским туристам следует избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц в Польше в связи со вспышкой птичьего гриппа, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.
Футбол
«Ахмат» вылетел на сборы в Турцию
Политика
Зеленский призвал не выдвигать непроверенные версии о крушении лайнера в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не выдвигать непроверенные версии крушения украинского самолета в Иране.
Кино
Ханс Циммер напишет музыку для фильма о Джеймсе Бонде
Общество
«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Наука
Брусничный сок понижает давление
Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.
Происшествия
Сына сатирика Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове
Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
Армия и оружие
В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака.
Армия и оружие
Страны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана
Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году
Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки
Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
Происшествия
Пассажиров поезда Петербург-Архангельск ночью эвакуировали из-за «бомбы»
Сообщаение о минировании поезда Санкт-Петербург — Архангельск поступило на телефон экстренной службы в ночь на среду, 8 января.