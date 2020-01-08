МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Число общественных зарядок в аэропортах, на остановках, станциях метро и в других общественных местах в России в последние годы активно растет.

с чего всё началось

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.

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