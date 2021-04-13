Рост произошел на фоне ослабления рубля в связи с усилением геополитических рисков и высоких долларовых цен на нефть (порядка 64 долларов за баррель Brent). По словам экспертов, высокая рублевая цена на нефть является позитивным фактором для госбюджета РФ.

С чего всё началось Эксперты назвали плюсы роста цен на нефть Высокие цены на нефть в рублевом выражении поддерживают бюджеты компаний и государства, поскольку обеспечивают высокие рублевые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность, прокомментировали РИА Новости эксперты. РИА Новости вчера в 23:13