Перечислены плюсы от роста цены нефти до 5 тысяч рублей за баррель
Рост произошел на фоне ослабления рубля в связи с усилением геополитических рисков и высоких долларовых цен на нефть (порядка 64 долларов за баррель Brent). По словам экспертов, высокая рублевая цена на нефть является позитивным фактором для госбюджета РФ.В источнике
С чего всё началось
Эксперты назвали плюсы роста цен на нефть
Высокие цены на нефть в рублевом выражении поддерживают бюджеты компаний и государства, поскольку обеспечивают высокие рублевые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность, прокомментировали РИА Новости эксперты.
РИА Новостивчера в 23:13
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Специалисты считают, что в росте цен на нефть есть свои плюсы
Общественная служба новостейвчера в 00:33