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Live24

Перечислены плюсы от роста цены нефти до 5 тысяч рублей за баррель

Рост произошел на фоне ослабления рубля в связи с усилением геополитических рисков и высоких долларовых цен на нефть (порядка 64 долларов за баррель Brent). По словам экспертов, высокая рублевая цена на нефть является позитивным фактором для госбюджета РФ.В источнике
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С чего всё началось

Эксперты назвали плюсы роста цен на нефть

Высокие цены на нефть в рублевом выражении поддерживают бюджеты компаний и государства, поскольку обеспечивают высокие рублевые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность, прокомментировали РИА Новости эксперты.
РИА Новостивчера в 23:13

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Эксперты рассказали о плюсах роста нефти до пяти тысяч рублей за баррель

ПРАЙМвчера в 23:10

Названы плюсы роста цен на нефть

Lenta.ruвчера в 01:42

Российские экономисты назвали главные плюсы дорожающей нефти

Экономика сегоднявчера в 01:28

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Специалисты считают, что в росте цен на нефть есть свои плюсы

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Названы плюсы роста нефти до пяти тысяч рублей за баррель

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Высокую стоимость нефти назвали выгодной для России

ФАНвчера в 03:08
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Принц Филипп был расстроен скандальным интервью принца Гарри про расизм

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп, скончавшийся 9 апреля в возрасте 99 лет, был недоволен интервью его внука, принца Гарри, в котором поднималась тема расизма среди членов королевской семьи, сообщает Daily Mail.
Аргументы и Факты12 апреля в 16:48

Шойгу заявил о сосредоточении 40 тысяч военнослужащих США и НАТО у границ РФ

Всего рядом с территорией РФ будет сосредоточено 40 тыс. иностранных военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, сказал Шойгу.
RT на русскомвчера в 11:56

Украинский штангист Чумак после победы на чемпионате Европы выложил фото горящей Москвы

Тяжелоатлет Дмитрий Чумак, завоевавший золото чемпионата Европы, недавно выложил фото с горящей столицей Российской Федерации, при этом прикрепив также строчки из песни известной музыкальной группировки "Ленинград".
SM News11 апреля в 11:31