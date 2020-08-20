Перечислены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса
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Некоторые пациенты жалуются на повышение температуры тела. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о побочных эффектах российской вакцины от коронавируса.В источнике
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Разработчик рассказал о побочных действиях после вакцинации от коронавируса
Комсомольская правда10:24