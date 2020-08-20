Мы с ним очень ждали встречи. И вот в процессе я заснула. Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс оказывается не закончился. Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам... Но, может, это тоже сыграло свою роль.

Екатерина Варнава Российская актриса