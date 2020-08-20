Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Перечислены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Некоторые пациенты жалуются на повышение температуры тела. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о побочных эффектах российской вакцины от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
РИА Новости09:39
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Разработчик вакцины от коронавируса назвал возможные побочные реакции

Коммерсантъ11:57
Комсомольская правда

Разработчик рассказал о побочных действиях после вакцинации от коронавируса

Комсомольская правда10:24
URA.Ru

Кому запрещена вакцина от коронавируса

URA.Ru09:24
ТАСС

Побочки и противопоказания российской вакцины. Главное о коронавирусе за 20 августа

ТАСС12:08
Фонтанка.Ру

Увеличение лимфоузлов и гриппоподобный синдром. Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

Фонтанка.Ру09:16
Lenta.ru

В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса

Lenta.ru06:02
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Газета.Ru08:31

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Ведомости13:32
269

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
123

Екатерина Варнава рассказала об интимной жизни с Дмитрием Хрусталевым

Мы с ним очень ждали встречи. И вот в процессе я заснула. Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс оказывается не закончился. Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам... Но, может, это тоже сыграло свою роль.
Екатерина Варнава
Российская актриса
CT news10:51
10

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
81

Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат13:38
1