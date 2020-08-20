Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса
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Побочными эффектами от российской вакцины от коронавируса могут быть озноб, температура, головная боль, тошнота, снижение аппетита и аллергия. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на инструкцию к препарату "Гам-КОВИД-Вак".В источнике
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Разработчик рассказал о побочных действиях после вакцинации от коронавируса
Комсомольская правда10:24