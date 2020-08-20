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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Побочными эффектами от российской вакцины от коронавируса могут быть озноб, температура, головная боль, тошнота, снижение аппетита и аллергия. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на инструкцию к препарату "Гам-КОВИД-Вак".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
РИА Новости09:39
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Разработчик вакцины от коронавируса назвал возможные побочные реакции

Коммерсантъ11:57
Фонтанка.Ру

Увеличение лимфоузлов и гриппоподобный синдром. Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

Фонтанка.Ру09:16
ТАСС

Побочки и противопоказания российской вакцины. Главное о коронавирусе за 20 августа

ТАСС12:08
URA.Ru

Кому запрещена вакцина от коронавируса

URA.Ru09:24
Комсомольская правда

Разработчик рассказал о побочных действиях после вакцинации от коронавируса

Комсомольская правда10:24
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Газета.Ru08:31
Lenta.ru

В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса

Lenta.ru06:02

Решение о транспортировке Навального из Омска примет консилиум

Омск, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Решение о транспортировке оппозиционного блогера Алексея Навального, состояние здоровья которого резко ухудшилось сегодня утром, 20 августа, из Омска, где его госпитализировали, будет принимать консилиум.
Решение о транспортировке Навального из Омска примет консилиум
REGNUM11:11
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Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфакс12:01
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Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Весна14:11
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов

Самым богатым в правительстве Москвы в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли почти в 2 раза, меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы Сергей Собянин, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
РИА Новости12:56
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Премьер Белоруссии назвал число бастующих рабочих

На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
Ведомости15:22
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