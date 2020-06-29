Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.

с чего всё началось

Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности. Однако геолокация также активно используется некоторыми приложениями, чтобы собирать данные о владельце устройства.

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