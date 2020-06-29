Технологии

Газета.RuГазета.RuПеречислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности. Однако геолокация также активно используется некоторыми приложениями, чтобы собирать данные о владельце устройства.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне

Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
ПРАЙМвчера в 19:06

Подробнее о событии

Эксперт назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне

РБКвчера в 23:57

Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне

Известиявчера в 21:15

Эксперт объяснил, зачем отключать геолокацию на смартфоне

ТК Звездавчера в 22:29

Владельцам смартфонов рассказали, зачем отключать геолокацию

Телеканал 360°вчера в 22:48

Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне

ПРАЙМвчера в 19:06

Эксперты объяснили пользу отключения геолокации на смартфоне

Российская газета00:09

Чем грозит включенный Wi-Fi в смартфоне. Объясняет специалист по кибербезопасности

URA.Ru04:38
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Армия и оружие

Пользователи соцсетей заметили протекающий самолет НАТО

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Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
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Политика

Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
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Общество

Боня получила помощь от государства в размере МРОТ

Аргументы и Факты 03:10
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Футбол

Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 15:36
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
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Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
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Общество

«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»

РИА Новости 02:41
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
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Общество

Международное железнодорожное сообщение могут открыть в 2020 году

Ранее на фоне пандемии РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.
ТАСС 05:01
Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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Шоу-бизнес

Дочке Заворотнюк сожгли волосы в парикмахерской на Рублевке

ТВ Центр 03:57
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Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
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Футбол

«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол

CT news 04:31
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Общество

В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
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Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Известия вчера в 08:11
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Армия и оружие

Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
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Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
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Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей.
РИА Новости 05:14
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Армия и оружие

США и Норвегия поднимали истребители для сопровождения Ту-142 из РФ

Норвегия и США поднимали в воздух истребители своих ВВС для сопровождения выполнявших полеты в нейтральных водах российских дальних противолодочных самолетов Ту-142МК.
РЕН ТВ 27 июня в 13:07
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Общество

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

Lenta.ru 05:58
Игры

Кодзима работает над Death Stranding 2?

Городской портал Новый Нижний вчера в 11:00
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Здоровье

В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом

Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
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Политика

Кремль ответил на появление первых данных об итогах голосования

По мнению Пескова, публикация предварительных итогов голосования до завершения плебисцита «может способствовать повышению информированности населения».
РБК 06:00
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Армия и оружие

Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году

3 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Известия 05:55
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