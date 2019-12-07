Здоровье
Lenta.ruПеречислены разрушающие кишечник продукты
Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке. Об этом они рассказали изданию Focus.de.
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с чего всё началось
Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.Российская газетавчера в 23:40
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Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
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Как в субботу, 7 декабря, сообщает Reuters, операторы ПВО не знали во время обстрела, что беспилотник принадлежал Соединенным Штатам.
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В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
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В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
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Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
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Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что продажа земли иностранцам и война в Донбассе приведут к уничтожению Украины.
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На авиабазе во Флориде произошла стрельба
Стрельба произошла в пятницу на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал NBC News.
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«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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Представители Народной милиции ДНР передали Украине тело подполковника «Альфы» СБУ Дмитрия Каплунова.
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Названы самые опасные приложения для смартфона
Эксперты рассказали, какие приложения, приложения могут нести вред владельцам смартфонов.
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Стол Куйвашева продали на благотворительном аукционе за 35 миллионов
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Общество
В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
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Появились первые фото Kia Seltos российской сборки
В моторную гамму "российского" Seltos входят три бензиновых агрегата: "атмосферники" на 1,6 и 2,0 литра, а также турбодвигатель на 1,6 литра.