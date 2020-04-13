Коронавирус

Выкса.рфВыкса.рфВ России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве и Московской области — 1355 и 495.
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Названы регионы России с новыми случаями заражения COVID-2019

Газета.Ru04:36

13 апреля: в России зафиксировано 2558 новых случаев коронавируса, 18 человек умерли

Весьма03:45

Более 18 тыс. человек заболели COVID-19 в России. 148 смертей

Бердск онлайн03:53

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru03:48

Количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ивановской области в очередной раз выросло

Частник.Ru03:47

За сутки в России добавилось 2558 заболевших COVID-19 в 62 регионах

Российская газета03:45

Рекорд: 2 558 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в России на 13 апреля

Курьер. Среда. Бердск03:57
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Общество

В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки

С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад 03:46
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Игры

Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат вчера в 12:00
Общество

В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 03:46
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Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
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Общество

Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву

Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
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Происшествия

Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
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Происшествия

В Кузбассе выросло число городов, где выявили коронавирус

В Кемеровской области один из новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Мариинске.
Газета Кемерова 03:13
Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
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Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
1
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
132
Общество

У 86 человек в доме престарелых в Вязьме заподозрили коронавирус

Гудвилл.онлайн 03:47
861
Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
Политика

США побьют врага: автор антироссийских санкций нашел «украинский метод»

С аналогичными предложениями выступали конгрессмен (тоже республиканец) Джим Бэнкс, представитель "мозгового центра" Gatestone Institute Гордон Чанг и даже личный друг (по совместительству — один из ключевых источников информации) Дональда Трампа — известный телеведущий Такер Карлсон.
РИА Новости 01:00
Здоровье

В Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом

В Тверской области по состоянию на 13 апреля выявлено 44 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Край справедливости 04:08
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
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Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Общество

Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса

Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
REGNUM 04:09
3
Здоровье

Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе больницы № 31

Вечерняя Москва 03:52
3
Общество

Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты

Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова приняла ванну с лапшой

На фото видно, как Бузова принимает ванну с большим количеством лапши быстрого приготовления в леопардовом купальнике.
Стерлеград 03:11
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Общество

В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса

Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 04:03
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Культура

Под маской Яйца в новом шоу скрывался участник Comedy Club

Piter.tv 04:00
Здоровье

В Алтайском крае более 10 тысяч людей проверились на коронавирус

На 13 апреля снято с меднаблюдения более 5300 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 10 тысяч людей.
Аргументы и Факты - Алтай 01:30
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Происшествия

Пожар в квартире в Петербурге начался после разгерметизации баллона

На одном из балконов десятого этажа дома 15 по Морской набережной произошла разгерметизация туристического газового баллона для горелки объемом 300 мл.
REGNUM 04:39
Общество

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Коммерсантъ 02:49
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Происшествия

Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления

В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву.
РБК 04:31
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