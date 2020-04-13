За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве и Московской области — 1355 и 495.

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