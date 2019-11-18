Общество

ФедералПрессФедералПрессПеречислены регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Регионом с самым медленным темпом роста зарплат стал Санкт-Петербург. Оплата труда в этом регионе выросла лишь на 3,6 %. Кроме того, в конце рейтинга оказалась Северная Осетия с показателем в 3,7 %. Самое быстрое увеличение зарплаты было зафиксировано в Тыве.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Галопирующая индексация: где зарплаты растут быстрее всего

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

ТК Звездавчера в 20:38

Названы регионы, где зарплаты растут быстрее всего

Комсомольская правда00:08

Составлен рейтинг регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

Телеканал 360°вчера в 21:39

Названы регионы России с самыми быстро растущими зарплатами

Lenta.ru00:38

Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

РЕН ТВвчера в 18:55

Стали известны регионы России, в которых быстрее растет зарплата

URA.Ruвчера в 18:14

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Известиявчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Технологии

Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру

Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
Профиль 00:46
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru 08:45
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Политика

Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия вчера в 07:16
Наука

Фронтир нейронаук. Астроциты мешают восстанавливаться мозгу

Сегодня речь пойдет о восстановлении мозга после инсульта. Тезис о том, что нервные клетки не восстанавливаются, давно опровергнут.
Индикатор 15:02
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Киберспорт

Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
3DNews 16 ноября в 01:45
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Радио Комсомольская правда 16 ноября в 09:44
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.
РЕН ТВ 18:30
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 16:50
Политика

США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:23
Интернет

«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности

Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).
РБК 16:00
Футбол

Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:35
Общество

Тайна связи откроется приставам

Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Коммерсантъ 17:03
Гаджеты

Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей

Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Evo-rus.com 16 ноября в 23:53
Экономика

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
РИА Новости вчера в 22:49
Общество

Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского

Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
URA.Ru 17:57
Наука

Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот

РИА Новости 07:31
Авто

Hyundai выпустил дешевую альтернативу Solaris

Российская газета 08:08
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Коммерсантъ 17:10
Фигурное катание

Российская фигуристка Медведева станцевала под Билли Айлиш

Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер в Москве после этапа Гран-при России.
Sputnik Литва вчера в 22:45
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Шоу-бизнес

Дебютантки Tatler-2019 показали как готовились к балу в Доме Пашкова

Девушки вышли на паркет Дома Пашкова в нарядах из последних коллекций модных дизайнеров. К этому празднику готовятся очень долго.
Пятый канал 14:59
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа

Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Wday.ru 00:52
Космос

В NASA оценили стоимость доставки к МКС кораблями от Boeing и SpaceX

Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.
REGNUM вчера в 07:59
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
РБК 15:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное