Общество
RT на русскомВ Росстате назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат
Эксперты Росстата составили список российских регионов, где быстрее всего растут зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства. Согласно материалам исследования, лидером по темпу роста зарплат стала Тува: с января по август 2019 года средний заработок в регионе увеличился на 13%.
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Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.Известиявчера в 16:01
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