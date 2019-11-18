Общество
ФедералПрессПеречислены регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Регионом с самым медленным темпом роста зарплат стал Санкт-Петербург. Оплата труда в этом регионе выросла лишь на 3,6 %. Кроме того, в конце рейтинга оказалась Северная Осетия с показателем в 3,7 %. Самое быстрое увеличение зарплаты было зафиксировано в Тыве.
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Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.Известиявчера в 16:01
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Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Происшествия
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Общество
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На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
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Футбол
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На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
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Футбол
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В «Союзмультфильме» рассказали о главных достижениях киностудии за год
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Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.