Общество

ФедералПрессФедералПрессПеречислены регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Регионом с самым медленным темпом роста зарплат стал Санкт-Петербург. Оплата труда в этом регионе выросла лишь на 3,6 %. Кроме того, в конце рейтинга оказалась Северная Осетия с показателем в 3,7 %. Самое быстрое увеличение зарплаты было зафиксировано в Тыве.
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с чего всё началось

Галопирующая индексация: где зарплаты растут быстрее всего

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.
Известиявчера в 16:01

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Названы регионы России с самыми быстро растущими зарплатами

Lenta.ru00:38

Названы регионы, где зарплаты растут быстрее всего

Комсомольская правда00:08

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Известиявчера в 17:54

Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

ТК Звездавчера в 20:38

Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

РЕН ТВвчера в 18:55

Стали известны регионы России, в которых быстрее растет зарплата

URA.Ruвчера в 18:14

Составлен рейтинг регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

Телеканал 360°вчера в 21:39
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Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

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Изменения предполагают передачу значительной части акций класса B, которые сейчас принадлежат одному из основателей, Аркадию Воложу, в семейный траст, а также расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов, который будет создан в ближайшее время.
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Происшествия

Полицейские предприняли попытку штурма университета в Гонконге

Полиция Гонконга предприняла попытку штурма объятого огнём университетского городка, применив к протестующим водомёты, а затем приступила к осаде кампуса, сообщает телерадиокопорация RTHK.
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На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

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Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
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Политика

«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
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В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя

В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
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