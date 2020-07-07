Экономика
Газета.RuПеречислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках
Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Росстат представил статистику стоимости жилплощади в новостройках в I квартале 2020 года в России. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья.RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Здоровье
Уроженка Кемерова Елена Малышева сообщила о слабости коронавируса
Доктор и телеведущая Елена Малышева в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram сообщила, что влияние коронавируса оказалось не таким сильным, как ожидали медики.
Газета Кемерова 02:35
Общество
TikTok перестанет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности
Ранее глава Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за этого закона.
Компания 02:35
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Общество
Меры профилактики коронавируса в Алтайском крае могут ужесточить
Напомним, что с начала июля Алтайский край ставит рекорды по ежесуточному приросту заболевших.
АМИТЕЛ 02:26
Происшествия
Количество погибших из-за наводнения в Японии возросло до 50
Фукуока, Япония, 7 июля 2020, 08:17 — REGNUM Число жертв наводнения в юго-западной части Японии, на острове Кюсю, которое произошло в результате проливных дождей, возросло до 50 человек.
REGNUM 01:17
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Происшествия
В Луганской области разрушили знак «Украина»
В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
Политика
Прокуратура Боливии обвинила экс-президента Моралеса в терроризме
Прокуратура Боливии предъявила официальное обвинение бывшему президенту страны Эво Моралесу в терроризме.
РБК вчера в 23:09
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 95 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 7 июля выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:12
Культура
Новый облик цирка
У здания саратовского цирка завершен монтаж скульптур, которые должны украсить фасад памятника архитектуры.
Tvsar.ru вчера в 07:38
Армия и оружие
Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI
Ранее стало известно, что США продадут Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).
Военное дело 00:00
Происшествия
В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия
Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка
По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
Политика
Кабмин поддержал проект о запрете иностранного гражданства для послов
Правительство России поддержало законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное и двойное гражданство.
RT на русском 00:34
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Новые автомобили 02:15
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов
Известия вчера в 22:25
Финансы
Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
Экономика
В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline
Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
REGNUM вчера в 05:09
Авто
Разработчики родстера «Крым» хотят выпустить необычный пикап
Разработчики родстера "Крым" готовят новый проект - пикап с футуристическим дизайном, который отчасти схож с электрическим Tesla Cybertruck.
Новые автомобили вчера в 11:50
Общество
Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию
Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10