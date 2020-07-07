Экономика

Газета.RuГазета.RuПеречислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках

Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Названы регионы с самой низкой стоимостью жилплощади в новостройках

Росстат представил статистику стоимости жилплощади в новостройках в I квартале 2020 года в России. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья.
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости вчера в 09:35
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Уроженка Кемерова Елена Малышева сообщила о слабости коронавируса

Доктор и телеведущая Елена Малышева в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram сообщила, что влияние коронавируса оказалось не таким сильным, как ожидали медики.
Газета Кемерова 02:35
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TikTok перестанет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности

Ранее глава Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за этого закона.
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Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
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Общество

Меры профилактики коронавируса в Алтайском крае могут ужесточить

Напомним, что с начала июля Алтайский край ставит рекорды по ежесуточному приросту заболевших.
АМИТЕЛ 02:26
Происшествия

Количество погибших из-за наводнения в Японии возросло до 50

Фукуока, Япония, 7 июля 2020, 08:17 — REGNUM Число жертв наводнения в юго-западной части Японии, на острове Кюсю, которое произошло в результате проливных дождей, возросло до 50 человек.
REGNUM 01:17
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
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Происшествия

В Луганской области разрушили знак «Украина»

В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
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Политика

Прокуратура Боливии обвинила экс-президента Моралеса в терроризме

Прокуратура Боливии предъявила официальное обвинение бывшему президенту страны Эво Моралесу в терроризме.
РБК вчера в 23:09
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 95 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 7 июля выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:12
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Культура

Новый облик цирка

У здания саратовского цирка завершен монтаж скульптур, которые должны украсить фасад памятника архитектуры.
Tvsar.ru вчера в 07:38
Армия и оружие

Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI

Ранее стало известно, что США продадут Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).
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Происшествия

В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
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Происшествия

Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
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Политика

Кабмин поддержал проект о запрете иностранного гражданства для послов

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное и двойное гражданство.
RT на русском 00:34
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Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов

Известия вчера в 22:25
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Финансы

Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
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Экономика

В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline

Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
REGNUM вчера в 05:09
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Авто

Разработчики родстера «Крым» хотят выпустить необычный пикап

Разработчики родстера "Крым" готовят новый проект - пикап с футуристическим дизайном, который отчасти схож с электрическим Tesla Cybertruck.
Новые автомобили вчера в 11:50
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Общество

Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию

Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
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Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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