Экономика
Газета.RuПеречислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках
Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Росстат представил статистику стоимости жилплощади в новостройках в I квартале 2020 года в России. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья.RT на русскомвчера в 23:00
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Общество
ФСБ задержала советника главы «Роскосмоса» по делу о госизмене
Москва, 7 июля 2020, 10:33 — REGNUM В Москве задержан советник главы «Роскосмоса», сообщает 7 июля сетевое издание Life.
REGNUM 03:33
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
Школьника с ОВЗ заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве
Сегодня в столице прошёл ЕГЭ по русскому языку.
Говорит Москва вчера в 09:42
Общество
В России за сутки умерли 135 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 135 человек с COVID-19, за все время — 10 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН вчера в 03:53
Общество
Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию
Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском вчера в 12:54
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Шоу-бизнес
Мадонна разделась до трусов и сфотографировалась перед зеркалом
61-летняя знаменитость сделала селфи через зеркало, при этом на ней из одежды были только черные трусы и аксессуары — шляпа, ожерелье и несколько браслетов.
Пятый канал 03:05
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском вчера в 09:46
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Муж Глюкозы сообщил об отчислении дочери из школы за неординарность
Сообщили об отчислении девочки всего лишь за неделю до начала учебного года, но уже через месяц дочь артистов оказалась в творческой школе Сергея Казарновского, где ей пришлось заново искать друзей и "точку опоры".
VSE42.RU 03:09
Происшествия
В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Здоровье
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
Происшествия
Адвокат Ефремова предрек «деревню потерпевших» по делу о смертельной аварии
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста Михаила Ефремова, высказался об увеличении числа потерпевших по делу о смертельной аварии в центре Москвы.
Lenta.ru 03:13
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
Политика
ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2–3 дней
Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Коммерсантъ 03:23
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости 05 июля в 04:30
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Финансы
Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
Авто
Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году
Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.
SpeedMe вчера в 23:38
Экономика
Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей
Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
Ведомости 00:58
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
В Самаре могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
По 4 пациента зарегистрировали в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.
Терра 01:08