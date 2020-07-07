Экономика
Газета.RuПеречислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках
Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Росстат представил статистику стоимости жилплощади в новостройках в I квартале 2020 года в России. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья.RT на русскомвчера в 23:00
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Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Футбол
Моуринью высказался о конфликте Льориса и Сона в матче с «Эвертоном»
RT на русском 04:21
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей выросла до 45 процентов
Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива".
Вести.Ru 04:34
Общество
На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19
Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе.
РИА Новости 02:44
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com 00:44
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Авто
Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году
Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.
SpeedMe вчера в 23:38
Космос
Некоторые экзопланеты может покрывать океан сверхкритической воды
Naked Science 02:25
Политика
В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru вчера в 10:14
Здоровье
В Минздраве РТ рассказали об успехах лечения Covid-19 новым препаратом
В Татарстане новый препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» показал высокую эффективность.
Татар-информ вчера в 05:56
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
До презентации Dodge Durango SRT Hellcat самым мощным серийным кроссовером считался Jeep Grand Cherokee с мотором Hemi V8.
Tvoe-avto.com 04 июля в 14:57
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00
Здоровье
Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной
Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
Общество
На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг
Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.
Российская газета 02:24
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 05 июля в 02:52
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Происшествия
В Саратовской области скончался ещё один пациент с COVID-19
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 7 июля в Саратовской области носителями коронавируса числятся 7135 человек.
REGNUM 04:14
Общество
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму коронавирусом заболели 789 человек, выздоровели – 578.
Вести.Севастополь 03:08
Культура
Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке
ТАСС вчера в 08:47
Единоборства
Макгрегор эмоционально ответил на слова о бое с Хабибом и удалил твит
ImagePressAgency / face to face Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на слова американца Дастина Порье о возможном реванше с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
РЕН ТВ 03:54
Спорт
Крупнейший в истории спорта контракт подписал игрок «Канзас-Сити»
Патрик Махомус, играющий за «Канзас-Сити» с 2017 года, был признан самым ценным игроком финального матча.
Новые Известия 04:38