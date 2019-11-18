Общество
РЕН ТВПеречислены регионы с самым быстрым ростом зарплат
Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что в 2019 году по темпу роста зарплат лидером стала Тыва, где средний уровень зарплат поднялся на 13%.
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Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.Известиявчера в 16:01
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