Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.

с чего всё началось

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что в 2019 году по темпу роста зарплат лидером стала Тыва, где средний уровень зарплат поднялся на 13%.

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