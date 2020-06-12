Коронавирус
Lenta.ruПеречислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. Баранова отметила, что основная часть бессимптомных носителей — это молодежь. Правда, к врачам они попадают обычно по другим поводам.
Читать в источнике
Оценить651
с чего всё началось
Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращения объема легких и ухудшения функции почек, рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.РИА Новостивчера в 23:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
В России 43 региона вышли на первый этап снятия ограничений
В России 43 региона находятся на первом этапе снятия ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавируса.
RT на русском 05:36
Кино
Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен
Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года.
Kinonews.ru 01:25
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ 11 июня в 13:37
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области
Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ вчера в 10:28
Здоровье
В Амурской области нет популяционного иммунитета к коронавирусу
Из числа положительных лиц переболели пневмонией - 2 человека, 5 человек перенесли Covid в виде ОРВИ, 13 - без симптомов.
Вести - Амурская область 03:28
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков
Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.
Интерфакс вчера в 16:18
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» затронут немецкие госслужбы
Правительство Германии опасается американских санкций, которые затронут немецкие госслужбы и компании, вовлеченные в реализацию проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:23
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
Общество
В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян
Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Известия 00:51
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
При повторном обследовании антитела выявили у 32,4% медиков, причем у 21% повторно, а у 11,4% впервые.
РБК 05:33
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова
Актуальные Новости 05:04
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Политика
Спикер Рады: «закон о языке должен устраивать всех»
По словам Разумкова, если речь идет о законе о языке, то он должен устраивать всех и соответствовать конституции.
REGNUM 05:28
Политика
В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
РИА Новости вчера в 19:33
Общество
Игровое подразделение Warner Bros. может быть продано
Издание CNBC со ссылкой на осведомлённые источники сообщает о том, что конгломерат AT&T обсуждает продажу игрового подразделения компании Warner Bros.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Общество
Самым высокооплачиваемым гендиректором в США стала женщина
Напомним, с 2011 года Агенство Associated Press и поставщик программного обеспечения для менеджмента компаний Equilar составляет рейтинг самых высокооплачиваемых гендиректоров американских публичных компаний.
ИА Красная Весна 03:19
Происшествия
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru вчера в 01:59
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa вчера в 11:56
Экономика
Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБК 11 июня в 17:00
Происшествия
В Норильск доставят дополнительные емкости для сбора нефтепродуктов
В Норильск доставят 30 дополнительных емкостей вместимостью 7,5 тысячи кубометров для хранения собранных нефтепродуктов.
Российская газета 02:02
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
Космос
Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время 10 июня в 22:24
Общество
В Петербурге откроют парикмахерские и мебельные магазины
С понедельника, 15 июня, по предварительной записи будет разрешена работа парикмахерских (за исключением оказания косметических услуг), риэлтерских компаний, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов.
REGNUM 05:36