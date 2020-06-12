Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращения объема легких и ухудшения функции почек, рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

с чего всё началось

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. Баранова отметила, что основная часть бессимптомных носителей — это молодежь. Правда, к врачам они попадают обычно по другим поводам.

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