Коронавирус
Lenta.ruПеречислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. Баранова отметила, что основная часть бессимптомных носителей — это молодежь. Правда, к врачам они попадают обычно по другим поводам.
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с чего всё началось
"Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими", — рекомендовала биолог. Как уточнила Баранова, заболевший COVID-19 может не замечать и снижения функции почек.РИА Новостивчера в 23:03
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