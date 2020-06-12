Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПеречислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. Баранова отметила, что основная часть бессимптомных носителей — это молодежь. Правда, к врачам они попадают обычно по другим поводам.
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Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса

"Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими", — рекомендовала биолог. Как уточнила Баранова, заболевший COVID-19 может не замечать и снижения функции почек.
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