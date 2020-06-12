"Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими", — рекомендовала биолог. Как уточнила Баранова, заболевший COVID-19 может не замечать и снижения функции почек.

с чего всё началось

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. Баранова отметила, что основная часть бессимптомных носителей — это молодежь. Правда, к врачам они попадают обычно по другим поводам.

Энергетика Случится страшное: Россию скинут с нефтегазовой «иглы» Российский энергетический сектор столкнулся с двойным шоком: влиянием пандемии и коллапсом спроса на топливо.

Футбол «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.

Общество Анджела Дэвис рассказала о проявлениях расизма в США Американская правозащитница Анджела Дэвис в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи заявила о структурном проявлении расизма со стороны полиции в Соединённых Штатах.

Футбол Пасторе: «Неймар может достичь уровня Месси и Роналду» Хавбек «Ромы» Хавьер Пасторе высказался о своем бывшем одноклубнике Неймаре, с которым вместе играл за французский «ПСЖ».

Общество В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общество За сутки в России умерли 114 пациентов с коронавирусом В России за сутки скончались 114 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Общество В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. 6

Политика Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок". 1,5K

Игры К Werewolf: The Apocalypse — Earthblood выпустили кинематографический трейлер В ходе первого дня трансляции Summer of Gaming, игрового онлайнового мероприятия IGN, студия Cyanide и издательство Nacon представили новый трейлер будущего ролевого боевика Werewolf: The Apocalypse — Earthblood.

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. 378

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. 1,6K

Экономика Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи). 54

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 1,9K

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Общество Еще 8706 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки В России за минувшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает оперштаб.