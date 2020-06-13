Коронавирус
Lenta.ruПеречислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. Баранова отметила, что основная часть бессимптомных носителей это молодежь. Правда, к врачам они попадают обычно по другим поводам.
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с чего всё началось
Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращения объема легких и ухудшение функции почек, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.РИА Новостивчера в 23:03
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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
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