Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращения объема легких и ухудшение функции почек, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

с чего всё началось

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. Баранова отметила, что основная часть бессимптомных носителей это молодежь. Правда, к врачам они попадают обычно по другим поводам.

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