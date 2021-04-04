Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
iReactor

Перечислены способы хранения и увеличения сбережений в рублях

Анастасия Тарасова посоветовала в качестве одного из способов хранения средств держать сбережения на накопительном счете в банке или на дебетовых картах с процентами на остаток. Кроме того, можно увеличить эту "подушку безопасности". Например, хранить часть в акциях или в облигациях.В источнике
iReactor
Комсомольская правда
Молва
Газета Вперед Балезинского района
ПРАЙМ
9111.ru
Московский Комсомолец
Deita.ru
Экономика сегодня
RuNews24.ru
ИнфоСМИ
Онлайн Тамбов.ру
Вечерняя Москва
Life.ru
FBM.ru
Известия
ФАН
Mockva.ru
Дни24
РИА Новости
Профиль
News.ru
Национальная служба новостей
АБН
ТК Звезда
Регион online
Радио Sputnik
Телеканал 360°
Live24
РЕН ТВ
С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях

Например, если вы получаете 70 тыс рублей в месяц, а тратите 35 тыс рублей, то в резерве стоит иметь как минимум 105 000 рублей. Эти деньги лучше всего хранить в рублях, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Аналитик объяснила, зачем нужна финансовая «подушка безопасности»

Комсомольская правда22:41

Аналитик раскрыл лучшие способы хранения и приумножения денег

Московский Комсомолец23:17

Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях

РИА Новости19:17

Россиянам назвали выгодные способы хранить деньги

Lenta.ru21:10

Названы способы защитить и преумножить сбережения в рублях

Телеканал 360°19:58

Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений

Российская газета21:47

Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях

ПРАЙМ19:02
Интересное