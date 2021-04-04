Анастасия Тарасова посоветовала в качестве одного из способов хранения средств держать сбережения на накопительном счете в банке или на дебетовых картах с процентами на остаток. Кроме того, можно увеличить эту "подушку безопасности". Например, хранить часть в акциях или в облигациях.

С чего всё началось Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях Например, если вы получаете 70 тыс рублей в месяц, а тратите 35 тыс рублей, то в резерве стоит иметь как минимум 105 000 рублей. Эти деньги лучше всего хранить в рублях, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. ПРАЙМ 19:02