Политика

Lenta.ruLenta.ruПеречислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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с чего всё началось

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 23:00

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Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента

Газета.Ru02:49

Названы главные страхи россиян в случае ухода Путина

Московский Комсомолец02:06

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

РБКвчера в 23:00

Эксперты назвали страхи граждан России в случае ухода Путина

Известия00:46

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

РЕН ТВ00:29

Политологи выяснили: больше всего россияне опасаются обострения борьбы за власть между политическими силами без Путина

Эхо Москвы01:05

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

Lenta.ru01:45
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Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Шоу-бизнес

62-летняя Татьяна Догилева резко сменила имидж для сериала о вампирах

Татьяне Догилевой пришлось изменить внешность ради роли в сериале «Вампиры средней полосы».
Городовой 01:00
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика

Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии

Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.
Известия 02:47
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Ханау найден мертвым у себя дома

Вечером в среду в двух кальянных города произошла стрельба. Погибли восемь человек, еще пятеро получили ранения.
Аргументы и Факты 19 февраля в 23:31
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

Piter.tv 00:23
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
РИА Новости 02:16
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что, если бы протестующие не пропустили автобусы с эвакуированными на территорию санатория, те бы пошли пешком.
РИА Новости вчера в 15:02
Происшествия

Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Газета.Ru 19 февраля в 10:55
Общество

Собрано 160 млн рублей на лечение девочки из Екатеринбурга

Лекарств, зарегистрированных в России, для лечения всех типов СМА, не существует, однако в США производят препарат «Золгенсма», один укол которого стоит около 160 млн рублей, но может спасти жизнь ребенку.
Новый День 00:26
Спорт

Тренер сборной Норвегии: Большунов всех разбил

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на результаты масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
Чемпионат 01:35
Баскетбол

Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета

Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
Матч ТВ вчера в 16:24
Общество

Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону

Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза.
Lenta.ru 03:43
Общество

Рогозин сравнил запуски космических ракет с наркотиками

Газета.Ru 03:54
Происшествия

Два мальчика утонули в пруду под Липецком

ТАСС 02:26
Общество

Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Телеканал RTVI вчера в 18:52
Футбол

Футболисты «Арсенала» взяли на командное фото растерявшегося мальчика

"Канониры" взяли ребёнка на командное фото, которое традиционно делается перед игрой.
Pravda.Ru 03:28
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

Lenta.ru 01:35
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань вчера в 02:08
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Автоспорт

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов «Формулы-1». В этом году количество тестовых дней было сокращено с восьми до шести.
Sports.ru 03:05
Здоровье

Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Экономика сегодня вчера в 00:53
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
VSE42.RU вчера в 21:40
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети

Российских девушек, которые поучаствовали в съемках порноклипа, автором которого является лидер Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн, жестко раскритиковали.
Live24 19 февраля в 01:10
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
РИА Новости вчера в 22:18
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