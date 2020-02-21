Политика

Lenta.ruLenta.ruПеречислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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с чего всё началось

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

РЕН ТВ00:29

Исследование: жители России осознают риски, связанные с уходом Путина после 2024 года

ТАСС05:13

Россияне боятся обострения борьбы за власть в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства

Эхо Москвы06:08

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

Lenta.ru01:45

Эксперты назвали страхи граждан России в случае ухода Путина

Известия00:46

Эксперт разъяснил доклад о страхе россиян в случае ухода Путина

Газета.Ru07:58

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

РБКвчера в 23:00
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Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 06:51
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Энергетика

Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
RT на русском 07:24
Армия и оружие

Песков оценил угрозу столкновения России и Турции в Идлибе

Москва глубоко обеспокоена ситуацией в сирийской провинции Идлиб, по этом вопросу с Анкарой идёт постоянное обсуждение, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:52
Общество

Китайский коронавирус пообещали ликвидировать до конца марта

Власти Китая смогут победить смертельный коронавирус COVID-2019 до конца марта.
Lenta.ru 07:17
Футбол

У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
RT на русском 07:59
Происшествия

На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями

Жители поселка Новые Санжары Полтавской области пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых на привезли эвакуированных из Китая украинцев из-за эпидемии коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 15:49
Общество

Павленский сознался в краже интимного видео по делу Гриво

Российский художник-акционист Петр Павленский в беседе с журналистом канала CNN признался, что украл интимное видео с компьютера своей подруги, на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво.
Народные новости 05:03
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Piter.tv 05:22
Происшествия

Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка

В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
REGNUM 07:13
Политика

Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским

Rambler News Service 02:01
Наука

В борьбе с диабетом поможет обильный завтрак

ToDay News Ufa вчера в 04:16
Общество

Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак

Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика

В России обвалился спрос на новостройки

Lenta.ru 00:15
Общество

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Известия 01:16
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Политика

Певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму

Lenta.ru 07:57
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Общество

Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Известия 06:50
Происшествия

Посадку горящего самолета в США сняли на видео

В сети опубликовали видеозапись с инцидентом, который произошел в международном аэропорту Дейтон-Бич в штате Флорида: там приземлился горящий самолет.
Профиль 07:58
Футбол

Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации

Спорт-Экспресс 05:14
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

Газета.Ru 08:15
Транспорт

Крым покрывается железнодорожной сетью

Коммерсантъ 04:02
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 05:22
Политика

СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США

Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
РБК 06:48
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

Sputnik Кыргызстан 03:35
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

РИА Новости 02:29
Происшествия

Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:15
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