Политика
Lenta.ruПеречислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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с чего всё началось
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 23:00
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Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Энергетика
Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
Армия и оружие
Песков оценил угрозу столкновения России и Турции в Идлибе
Москва глубоко обеспокоена ситуацией в сирийской провинции Идлиб, по этом вопросу с Анкарой идёт постоянное обсуждение, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Общество
Китайский коронавирус пообещали ликвидировать до конца марта
Власти Китая смогут победить смертельный коронавирус COVID-2019 до конца марта.
Футбол
У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
Происшествия
На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями
Жители поселка Новые Санжары Полтавской области пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых на привезли эвакуированных из Китая украинцев из-за эпидемии коронавируса COVID-2019.
Общество
Павленский сознался в краже интимного видео по делу Гриво
Российский художник-акционист Петр Павленский в беседе с журналистом канала CNN признался, что украл интимное видео с компьютера своей подруги, на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Происшествия
Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Политика
Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским
Наука
В борьбе с диабетом поможет обильный завтрак
Общество
Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак
Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Экономика
В России обвалился спрос на новостройки
Общество
МиГ-35 научат беспилотной посадке
Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Общество
Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Происшествия
Посадку горящего самолета в США сняли на видео
В сети опубликовали видеозапись с инцидентом, который произошел в международном аэропорту Дейтон-Бич в штате Флорида: там приземлился горящий самолет.
Футбол
Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации
Транспорт
Крым покрывается железнодорожной сетью
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Политика
СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США
Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Происшествия
Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".