Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПеред «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

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Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей. Такие данные получены благодаря расследованию «Ленты.ру».
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«Газпромом» рискует потерять 1,5 триллиона рублей

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