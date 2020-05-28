Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПеред «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей. Такие данные получены благодаря расследованию «Ленты.ру».
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Ключевой проект государственной компании «Газпром» столкнулся с колоссальными проблемами: объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России — Чаяндинском — может не хватить, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири».
Lenta.ru27 мая в 17:01

Подробнее о событии

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК28 мая в 14:19

«Сила Сибири» под угрозой срыва

Газета.Ru28 мая в 05:57

Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»

Национальная служба новостей28 мая в 09:04

СМИ сообщили о «сухих» скважинах на месторождении для «Силы Сибири»

Rambler News Service28 мая в 06:35

Проект «Сила Сибири» оказался под угрозой из-за менеджеров Газпрома

News.ru28 мая в 05:06

Проект века под угрозой: «Cилы Сибири» не хватит на Китай

Московский Комсомолец28 мая в 14:50

Топ-менеджер «Газпрома» признал проблемы с месторождением для «Силы Сибири»

Lenta.ru28 мая в 00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Политика

Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением

RT на русском 10:15
5,9K
Технологии

Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

Моддер Goutrial превратил Half-Life: Alyx в шутер от первого лица, который не требует наличия шлема виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 16:14
1
Единоборства

Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе

Судьи единогласно признали преимущество бразильского бойца смешанного стиля Гилберта Бернса над американцем Тайроном Вудли в главной встрече турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 01:03
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова показала дом, который подарил ей отец

Александр Серов очень привязан к любимой дочери Мишель, которую балует дорогими подарками, а также заботится о ее образовании.
StarHit.ru 06:00
Общество

Попова рассказала о работе над экспресс-тестом на коронавирус

Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для определения наличия новой коронавирусной инфекции.
Известия 11:14
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
25
Общество

Воробьев: службы Подмосковья работают над ликвидацией подтоплений

РИА Новости 10:07
14
Армия и оружие

На границе с Крымом пропал украинский военный

На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым 10:22
41
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
287
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

REGNUM 01:36
1,3K
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
13
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
974
Общество

Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений

Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет.
РБК 12:07
39
Автоспорт

В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой

Чемпионат 08:49
Здоровье

В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь

Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
7
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
756
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
906
Экономика

Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 29 мая в 11:53
22
Религия

В Подмосковье разрешили посещать храмы

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время.
Известия 12:15
2
Происшествия

В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины

В Сеть попало видео с лежащей на земле жестоко избитой женщиной в Новороссийске.
Российская газета 12:17
66
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
777
Армия и оружие

Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая

Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
РИА Новости 06:39
Общество

В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции

«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка.
RT на русском 09:58
4
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
12
Здоровье

В Свердловской области ещё 265 человек заболели коронавирусом

Уральский меридиан 03:42
629
Происшествия

В Волгограде раскрыли информацию о 19-м умершем с коронавирусом

Оперативный штаб Волгоградской области раскрыл информацию о 19-м умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, пациенте.
РИАЦ 07:41
18
Общество

Попова выступила за социальное дистанцирование в самолетах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что между людьми на борту самолета, а также при входе и выходе из него должна обязательно соблюдаться безопасная дистанция.
Аргументы и Факты 07:58
20
Общество

Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.
Газета.Ru 11:36
49
Шоу-бизнес

Участник «Острова героев» Сергей Косенко заявил, что сложнее всего ужиться в шоу ему было с Нелли Ермолаевой

Блогер и предприниматель рассказал редактору «Вокруг ТВ», каково было ехать на необитаемый остров во второй раз, помог ли ему прошлый опыт, по чему он скучал во время съемок больше всего, а также о взаимодействии с другими участниками, сложных испытаниях и навыках, которые ему удалось освоить за такой непродолжительный отрезок.
Вокруг ТВ вчера в 11:45
Футбол

Президент «Наполи» препятствует уходу Милика в «Ювентус»

"Наполи" отверг предложение "Ювентуса" относительно приобретения нападающего Аркадиуша Милика, при этом "адзурри" могут дать клубам АПЛ скидку на форварда, сообщает La Repubblica.По информации СМИ, Милик отказывается подписывать новый контракт с "Наполи", истекающий в июне 2021 года.
Soccer.ru 08:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Чаяндинское газовое месторождение
Одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное