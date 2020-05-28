Энергетика
Lenta.ruПеред «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей. Такие данные получены благодаря расследованию «Ленты.ру».
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с чего всё началось
Ключевой проект государственной компании «Газпром» столкнулся с колоссальными проблемами: объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России — Чаяндинском — может не хватить, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири».Lenta.ru27 мая в 17:01
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