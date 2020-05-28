Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПеред «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей. Такие данные получены благодаря расследованию «Ленты.ру».
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с чего всё началось

«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Ключевой проект государственной компании «Газпром» столкнулся с колоссальными проблемами: объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России — Чаяндинском — может не хватить, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири».
Lenta.ru27 мая в 17:01

Подробнее о событии

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК28 мая в 14:19

Проект «Сила Сибири» оказался под угрозой из-за менеджеров Газпрома

News.ru28 мая в 05:06

Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»

Национальная служба новостей28 мая в 09:04

СМИ сообщили о «сухих» скважинах на месторождении для «Силы Сибири»

Rambler News Service28 мая в 06:35

Проект века под угрозой: «Cилы Сибири» не хватит на Китай

Московский Комсомолец28 мая в 14:50

«Сила Сибири» под угрозой срыва

Газета.Ru28 мая в 05:57

Топ-менеджер «Газпрома» признал проблемы с месторождением для «Силы Сибири»

Lenta.ru28 мая в 00:40
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Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных

Турция нарушила мартовское соглашение с РФ по Сирии и атаковала районы с крупными формированиями правительственных войск Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо.
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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 142 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 142 факта заражения людей коронавирусом.
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Общество

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В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

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Российская газета 29 мая в 09:18
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Происшествия

В ингушской Сунже отменен режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в ингушском городе Сунже, после того как там во время спецоперации были ликвидированы два боевика, сообщил региональный оперативный штаб.
Коммерсантъ вчера в 14:23
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Общество

Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год

Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
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Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Вести.Ru 12:15
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Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США признают движение "Антифа" террористической организацией.
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Армия и оружие

Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»

Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
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Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

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Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА

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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
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Следственный комитет по Ленинградской области назвал три версии пожаров в Новой Ладоге.
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