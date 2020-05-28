Энергетика
Lenta.ruПеред «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей. Такие данные получены благодаря расследованию «Ленты.ру».
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
Ключевой проект государственной компании «Газпром» столкнулся с колоссальными проблемами: объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России — Чаяндинском — может не хватить, чтобы заполнить газопровод «Сила Сибири».Lenta.ru27 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»
Национальная служба новостей28 мая в 09:04
СМИ сообщили о «сухих» скважинах на месторождении для «Силы Сибири»
Rambler News Service28 мая в 06:35
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Межународной космической станции.
РИА Новости 10:37
Политика
Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Коммерсантъ 10:40
Футбол
Сауль объявил об уходе из мадридского «Атлетико»
Полузащитник испанского "Атлетико" Сауль Ньигес объявил об уходе из мадридского клуба.
МК-Спорт 11:42
Армия и оружие
Турция обманула Россию и пошла в атаку на сирийских военных
Турция нарушила мартовское соглашение с РФ по Сирии и атаковала районы с крупными формированиями правительственных войск Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо.
Вечерний курьер 08:04
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 142 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 142 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:42
Общество
В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности
В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Пенза-Обзор 10:48
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Происшествия
В ингушской Сунже отменен режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в ингушском городе Сунже, после того как там во время спецоперации были ликвидированы два боевика, сообщил региональный оперативный штаб.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
Религия
В Подмосковье разрешили ходить в храмы
В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Вести.Ru 12:15
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Политика
США намерены признать движение «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США признают движение "Антифа" террористической организацией.
РИА Новости 12:36
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Единоборства
Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
RT на русском 02:34
Политика
Кабмин 1 июня представит Путину план по восстановлению экономики
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 1 июня правительство представит Владимиру Путину план по восстановлению экономики.
РЕН ТВ 12:29
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город 08:58
Происшествия
Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам
Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
Общество
Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня
Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Космос
Роскосмос испытает две новые ракеты в 2020 году
Москва, 31 мая 2020, 12:23 — REGNUM В текущем году Роскосмос проведёт испытания двух новых ракет, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко 31 мая в социальной сети Twitter.
REGNUM 05:23
Происшествия
Следователи озвучили версии пожаров в Новой Ладоге
Следственный комитет по Ленинградской области назвал три версии пожаров в Новой Ладоге.
Российская газета 06:32