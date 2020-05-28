Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПеред «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей. Такие данные получены благодаря расследованию «Ленты.ру».
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с чего всё началось

«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

В 2014 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично участвовали в переговорах о заключении долгосрочного контракта на поставку газа, а в декабре 2019 года оба лидера следили за запуском проекта "Сила Сибири".
Lenta.ru27 мая в 17:01

Подробнее о событии

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК28 мая в 14:19

Топ-менеджер «Газпрома» признал проблемы с месторождением для «Силы Сибири»

Lenta.ru28 мая в 00:40

Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»

Национальная служба новостей28 мая в 09:04

СМИ сообщили о «сухих» скважинах на месторождении для «Силы Сибири»

Rambler News Service28 мая в 06:35

Проект «Сила Сибири» оказался под угрозой из-за менеджеров Газпрома

News.ru28 мая в 05:06

«Сила Сибири» под угрозой срыва

Газета.Ru28 мая в 05:57

Проект века под угрозой: «Cилы Сибири» не хватит на Китай

Московский Комсомолец28 мая в 14:50
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Политика

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
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Кино

Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 28 мая в 20:00
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета 13:48
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Космос

Почему успех Илона Маска означает поражение российского космоса

Американская частная космическая компания Space-X Илона Маска впервые осуществила запуск пилотируемого корабля.
Московский Комсомолец вчера в 17:53
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери

Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb вчера в 14:15
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Шоу-бизнес

Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым

Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
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Шоу-бизнес

Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»

Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
Gazeta.SPb вчера в 12:20
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Общество

В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
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Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
1,1K
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
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Общество

Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
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Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", - передает слова Гемпеля ФАН.
Газета.Ru вчера в 11:09
101
Общество

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

REGNUM 06:53
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Футбол

Хет-трик Санчо помог «Боруссии Д» разгромить «Падерборн»

Дортмундская «Боруссия» в матче 29-го тура чемпионата Германии обыграла «Падерборн» со счетом 6:1. Хет-трик на счету Джейдона Санчо, еще по голу забили Торган Азар, Ашраф Хакими и Марсель Шмельцер.
Спорт-Экспресс 13:54
Политика

Байден обошел Трампа по популярности

Бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на выборах главы государства 2020 года Джо Байден обошел действующего американского лидера Дональда Трампа по популярности.
Газета.Ru 10:08
17
Общество

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня

Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru вчера в 06:24
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Происшествия

В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов

В американском Миннеаполисе после разгона акции протеста полицейские распылили слезоточивый газ в лицо корреспондентам телеканала VICE и агентства РИА Новости.
RT на русском 01:47
94
Политика

Песков сообщил о подготовке плана по восстановлению страны

Презентация доклада будет происходить, по словам Пескова, не в закрытом режиме, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 12:35
2
Общество

Попова указала на связь коронавируса со свертываемостью крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Известия 13:45
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Религия

Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы

Газета.Ru 12:24
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