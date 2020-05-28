Энергетика
Lenta.ruПеред «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей. Такие данные получены благодаря расследованию «Ленты.ру».
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с чего всё началось
В 2014 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично участвовали в переговорах о заключении долгосрочного контракта на поставку газа, а в декабре 2019 года оба лидера следили за запуском проекта "Сила Сибири".Lenta.ru27 мая в 17:01
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Слив для акционеров «Газпрома». Эксперт по энергетике не поверил в крах «Силы Сибири»
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СМИ сообщили о «сухих» скважинах на месторождении для «Силы Сибири»
Rambler News Service28 мая в 06:35
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Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
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REGNUM вчера в 10:25
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Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери
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Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
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ФАН вчера в 20:21
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В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
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Российская газета вчера в 07:14
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На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
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Коммерсантъ 07:22
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Газета.Ru 09:01
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В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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В американском Миннеаполисе после разгона акции протеста полицейские распылили слезоточивый газ в лицо корреспондентам телеканала VICE и агентства РИА Новости.
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Песков сообщил о подготовке плана по восстановлению страны
Презентация доклада будет происходить, по словам Пескова, не в закрытом режиме, передает "Интерфакс".
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Попова указала на связь коронавируса со свертываемостью крови
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Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы
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