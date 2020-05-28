В 2014 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично участвовали в переговорах о заключении долгосрочного контракта на поставку газа, а в декабре 2019 года оба лидера следили за запуском проекта "Сила Сибири".

с чего всё началось

Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей. Такие данные получены благодаря расследованию «Ленты.ру».

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