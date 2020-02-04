Происшествия

RT на русскомRT на русскомПрокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Читать в источнике
Комментировать268

Подробнее о событии

Прокуратура ЗАО Москвы принесла извинения Ивану Голунову

Газета.Ru05:08

Прокуратура извинилась перед Голуновым

РИА Новости04:53

Голунов назвал необычным извинение прокуратуры перед ним

Говорит Москва03:59

Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

РБК03:40

Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым

Коммерсантъ03:38

Голунов заявил, что не получал извинений от прокуратуры ЗАО Москвы

Интерфакс04:01

Адвокат Голунова заявил, что журналист не получал извинений от прокуратуры

ТАСС04:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:27, Ашберн
Культура

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

RT на русском 04:52
Происшествия

Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей

Жительница Калининграда позвонила в центр обработки вызовов экстренных оперативных служб 112 и попросила забрать у нее несовершеннолетних детей, сообщили в центре обработки вызовов.
РИА Новости 05:01
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

В Кремле ответили на вопрос о применении закона об оскорблении власти

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, конституции или органам власти был подписан 18 марта прошлого года.
РИА Новости 05:21
Футбол

В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
RT на русском 05:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева принесла извинения Успенской за эфир с ее дочерью

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева лично извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир шоу НТВ "Звезды сошлись".
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

Госдума рассмотрит инициативу о всероссийской минуте молчания 22 июня

Проект закона о ежегодном проведении 22 июня всероссийской минуты молчания рассмотрит Госдума 4 февраля, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Красная весна 03 февраля в 16:18
Экономика

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Киберспорт

Bethesda назвала дату выхода дополнения Wastelanders для Fallout 76

Ранее Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году, прочитать об этом можно по ссылке.
CyberSport.ru вчера в 16:15
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Политика

В Кремле не следят за ситуацией с каналом «Футляр от виолончели»

В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:43
Общество

Получивший с IKEA 25 млрд рублей бизнесмен пожаловался на ФСБ

Бизнесмен Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c IKEA и приговоренный в 2019 г. к восьми годам колонии, считает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов, пишет РБК.
Ведомости 04:56
Общество

Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль

Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.
Москва 24 05:13
Армия и оружие

США разместили ядерные боеголовки на подлодках для сдерживания России

News.ru вчера в 15:55
Происшествия

Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Газета.Ru 01:18
Политика

Песков: Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом

"Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации [с коронавирусом]", - отметил представитель Кремля.
ТАСС 04:34
Авто

Cadillac представил новое поколение Escalade

Компания Cadillac представила новое поколение внедорожника Escalade, которое появится в продаже в 2020 году.
Коммерсантъ 02:44
Армия и оружие

Офицеров ФСБ в Алеппо убили протурецкие боевики

Офицеры ФСБ, выполняя боевые задачи, погибли в результате «шквального минно-артиллерийского налета» и «перекрестного огня» боевиков.
Независимая газета вчера в 13:02
Политика

Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом

Минкомсвязь РФ к концу февраля определит перечень интернет-ресурсов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
РИА Новости 04:41
Культура

Умер белорусский режиссер Борис Луценко

Скончался известный белорусский режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко, ему было 82 года, сообщили РИА Новости в среду в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.
РИА Новости 04:53
Армия и оружие

Турция захотела защититься в Сирии от Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 04:31
Армия и оружие

Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России

Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
ФАН вчера в 16:54
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости вчера в 00:48
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

"Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М. Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии.
РИА Новости 04:24
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Гаджеты

В РФ стартовали продажи нового Honor 7S по цене в 5 490 рублей

Новый гаджет Honor 7S стоит примерно 5,5 тысячи рублей, тогда как его версию 2-летней давности от Huawei можно купить за 5 тысяч.
Faktom вчера в 05:55
Здоровье

В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок

Обозреватель Врн 00:01
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное