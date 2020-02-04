Происшествия
RT на русскомПрокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей
Жительница Калининграда позвонила в центр обработки вызовов экстренных оперативных служб 112 и попросила забрать у нее несовершеннолетних детей, сообщили в центре обработки вызовов.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о применении закона об оскорблении власти
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, конституции или органам власти был подписан 18 марта прошлого года.
Футбол
В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева принесла извинения Успенской за эфир с ее дочерью
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева лично извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир шоу НТВ "Звезды сошлись".
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Политика
Госдума рассмотрит инициативу о всероссийской минуте молчания 22 июня
Проект закона о ежегодном проведении 22 июня всероссийской минуты молчания рассмотрит Госдума 4 февраля, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Экономика
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Киберспорт
Bethesda назвала дату выхода дополнения Wastelanders для Fallout 76
Ранее Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году, прочитать об этом можно по ссылке.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
В Кремле не следят за ситуацией с каналом «Футляр от виолончели»
В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Получивший с IKEA 25 млрд рублей бизнесмен пожаловался на ФСБ
Бизнесмен Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c IKEA и приговоренный в 2019 г. к восьми годам колонии, считает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов, пишет РБК.
Общество
Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль
Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.
Армия и оружие
США разместили ядерные боеголовки на подлодках для сдерживания России
Политика
Песков: Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом
"Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации [с коронавирусом]", - отметил представитель Кремля.
Авто
Cadillac представил новое поколение Escalade
Компания Cadillac представила новое поколение внедорожника Escalade, которое появится в продаже в 2020 году.
Армия и оружие
Офицеров ФСБ в Алеппо убили протурецкие боевики
Офицеры ФСБ, выполняя боевые задачи, погибли в результате «шквального минно-артиллерийского налета» и «перекрестного огня» боевиков.
Политика
Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом
Минкомсвязь РФ к концу февраля определит перечень интернет-ресурсов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
Культура
Умер белорусский режиссер Борис Луценко
Скончался известный белорусский режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко, ему было 82 года, сообщили РИА Новости в среду в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.
Армия и оружие
Турция захотела защититься в Сирии от Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Армия и оружие
Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России
Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
"Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М. Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Гаджеты
В РФ стартовали продажи нового Honor 7S по цене в 5 490 рублей
Новый гаджет Honor 7S стоит примерно 5,5 тысячи рублей, тогда как его версию 2-летней давности от Huawei можно купить за 5 тысяч.
Здоровье