Финансы

Российская газетаРоссийская газетаПеред Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»

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Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты": - В ноябре рубль взял передышку в росте.
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Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»

Российская газетавчера в 22:00

Эксперт: Рубль может отправиться в «красную зону»

Бизнес-новости в Кирове14:10
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Общество

Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов

Lenta.ru 14:13
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 07:26
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ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Lenta.ru 04:04
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Интерфакс 13:03
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Общество

В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана

Ураганный северо-восточный ветер с порывами до 38 м/с ожидается в Новороссийске в ближайшие часы.
RT на русском 12:13
Религия

Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вручил премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) Иерусалимскому патриарху Феофилу III, отметив его немалую заслугу в сохранении главных святынь христианского мира, "непоколебимую твердость и следование каноническому порядку".
РИА Новости 10:36
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Политика

Вучич заявил, что Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не будет вступать ни в НАТО, ни в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает агентство ТАСС.
РЕН ТВ 14:41
Теннис

Сербия стала соперником сборной России по четвертьфиналу Кубка Дэвиса

Ранее серб Филип Краинович одержал победу над Жо-Вилфридом Тсонга. Таким образом, Сербия одержала две победы и заняла первое место в группе.
Sportbox.RU 09:07
Происшествия

В Дагестане жительница утопила свою 5-летнюю дочь

РИА Дербент 11:46
Спорт

Warhammer: Vermintide 2 стала бесплатной до 24 ноября

3DNews 14:26
Политика

Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем делам.
Газета.Ru 11:50
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
Телепрограмма 12:25
Энергетика

Кабмин Украины прорабатывает «страховые цены на газ» для населения

По словам министра, с 1 января 2020 года «потенциально может быть остановлен транзит газа через территорию Украины», что несёт риск безопасности поставок, «а это значит, что цена может расти, и значительно расти».
RT на русском 11:07
Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой

На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 11:27
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Политика

На Украине признали невозможность отказа от торговли с Россией

Несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на российские товары, в действительности Россия и Украина полностью не смогут прекратить взаимную торговлю, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.
Взгляд.ру 06:56
Футбол

Украинский футболист не перешёл в «Крылья» из-за конфликта с Россией

Украинский защитник кипрского футбольного клуба «Анортосис» Евгений Селин рассказал, что отказался от перехода в самарские «Крылья Советов» в 2016 году из-за конфликта Украины с Россией.
News.ru 09:10
Шоу-бизнес

Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной

Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Вечерняя Москва 11:13
Игры

Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры

Настал тот день, когда Valve наконец-то официально представила Half-Life: Alyx - первый за последние 12 лет проект в культовой вселенной.
Российская газета 13:59
Хоккей

«Спартак» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

Московский "Спартак" на своем льду разгромил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:07
Спорт

Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 12:40
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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС вчера в 13:23
Авто

Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 01:40
Происшествия

В Перми 15-летняя школьница убила отчима

В Перми 15-летняя школьница во время семейного застолья ударила ножом отчима.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:45
Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
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