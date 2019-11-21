Финансы

Российская газетаРоссийская газетаПеред Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»

С начала месяца он подешевел к доллару на 0,47 процента, а к евро - на 0,3 процента. Одновременно цена нефти Brent понизилась на 2,2 процента. На валютном рынке не только в России, но и во многих развивающихся странах с начала ноября ощущается неопределенность и повышенная волатильность.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»

Российская газетавчера в 22:00

Эксперт рассказала о курсе рубля к концу года

Накануне.Ru19:29

Эксперт: Рубль может отправиться в «красную зону»

Бизнес-новости в Кирове14:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 20:00, Ашберн
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

RT на русском 06:14
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Общество

Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Известия 17:36
Армия и оружие

В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия

Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
Газета.Ru 19:37
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 14:21
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru 19 ноября в 15:23
Футбол

В УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020

Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.
ProstoProSport вчера в 08:38
Политика

Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Коммерсантъ 06:27
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Общество

Российского участника «Детского Евровидения» выписали из больницы

Российского участника конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака выписали из больницы в Польше.
РБК 18:27
Авто

В США представили внедорожные версии Kia Seltos

Компания KIA представила внедорожную модификацию кроссовера KIA Seltos.
Rusargument 02:25
Футбол

Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете

Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок.
Pravda.Ru 10:37
Общество

Сотрудники ГИБДД смогут лишать прав без решения суда

Если новые правила вступят в силу, то ГИБДД получит право без решения суда лишать водительских прав автомобилистов.
Gazeta.SPb 07:27
Интернет

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Известия 13:02
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости 11:42
Политика

Трамп предложил Apple участие в создании 5G в США

Глава государства предложил ему принять участие в создании 5G на территории страны.
News.ru 08:42
Шоу-бизнес

Семчев, похудевший на 100 кг, жалуется на проблемы со здоровьем

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о состоянии похудевшего на 100 килограммов актера Семчева.
Gazeta.SPb 15:31
Наука

Объективная реальность не существует, показывает квантовый эксперимент

Факт, установленный в результате измерения, должен быть объективным – то есть, таким, чтобы все наблюдатели могли с ним согласиться.
AstroNews.ru вчера в 11:04
Игры

Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры

Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
REGNUM 14:44
Музыка

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип

Телепрограмма 11:51
Кино

Драма «Аббатство Даунтон» вышла в мировой прокат: рецензия

Газета Metro 11:02
Происшествия

В Охотском море произошло землетрясение

В Охотском море в ночь на 21 ноября произошло землетрясение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Общество

Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Газета.Ru 12:25
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело вчера в 01:24
Здоровье

Назван простой способ снизить риск сердечных заболеваний

Медики в США пришли к выводу, что употребление бобовых, включая горох и чечевицу, поможет предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
Аргументы и Факты 17:03
Общество

Сбербанк извинился за пароль с призывом убивать евреев

Клиент Сбербанка получил от кредитной организации сообщение с паролем CRYVKILLJEWS. Расшифровать его можно как «Плачь, убивай евреев».
Gazeta.SPb 06:43
Экономика

Набиуллина: экономический рост оказался скромнее ожидаемого

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует скромный рост экономики России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.
REGNUM вчера в 04:38
Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Газета.Ru 18:51
Технологии

Павел Дуров сказал всем удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram рекомендовал пользователям удалить приложение WhatsApp из-за критической уязвимости.
66.ru вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой

Телепрограмма 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное