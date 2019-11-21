Финансы
Российская газетаПеред Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»
С начала месяца он подешевел к доллару на 0,47 процента, а к евро - на 0,3 процента. Одновременно цена нефти Brent понизилась на 2,2 процента. На валютном рынке не только в России, но и во многих развивающихся странах с начала ноября ощущается неопределенность и повышенная волатильность.
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