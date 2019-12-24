Экономика
АБНПеред Новым годом в России подорожал алкоголь
Водка подорожала всего на 2%, а вот коньяк очень незначительно подешевел – на 0,24%. Федеральная антимонопольная служба сообщала, что никаких жалоб и обращений, связанных с завышением цен на алкоголь в преддверие Нового года не получала.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр. Таким образом, игристое вино подорожало сильнее остальных алкогольных напитков, следует из данных Росстата.ТАССвчера в 19:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Перед Новым годом в России водка и вина подорожали, а коньяк чуть-чуть подешевел
Комсомольская правдавчера в 21:55
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии
Тверской суд Москвы признал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил к 2,5 годам колонии, сообщает «Интерфакс».
Финансы
Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз
Крупнейшие российские банки с госучастием за последние пять лет увеличили премии ключевому управленческому персоналу в три-шесть раз, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные отчетности банков.
Политика
Белоруссия открестилась от создания новой российской авиабазы
Белоруссия открестилась от идеи создания новой российской авиабазы на территории страны.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Транспорт
В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным
Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Спорт
Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
Армия и оружие
Первый полк «Авангарда» заступит на боевое дежурство на этой неделе
Первый ракетный полк с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" заступит на боевое дежурство на этой неделе.
Политика
Лукашенко хочет от России газовых компенсаций за Чернобыль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России, как правопреемницы Советского Союза, помочь соседней стране, пострадавшей в 1986 году от катастрофы на ЧАЭС.
Политика
Джулиани назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Кино
Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»
Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Кино
Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»
Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта
Оказывается, телеведущая перенесла срочную операцию из-за разорванного грудного импланта.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста
Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.
Происшествия
В Амурской области директор приюта для собак получил реальный срок
Благовещенский городской суд вынес приговор директору приюта для животных, где обнаружили мертвых и голодных собак, в виде трех лет колонии-поселения.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга
Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года
Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
Общество