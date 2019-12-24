Экономика

АБНАБНПеред Новым годом в России подорожал алкоголь

Водка подорожала всего на 2%, а вот коньяк очень незначительно подешевел – на 0,24%. Федеральная антимонопольная служба сообщала, что никаких жалоб и обращений, связанных с завышением цен на алкоголь в преддверие Нового года не получала.
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с чего всё началось

Росстат рассказал о росте цен на алкоголь перед Новым годом

Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр. Таким образом, игристое вино подорожало сильнее остальных алкогольных напитков, следует из данных Росстата.
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МИР 24вчера в 19:20

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